Katzenbabys zum Sterben im Wald gelassen

Hunger: Dieses Kätzchen wurde zusammen mit 9 anderen ohne Mutter im Pappkarton mitten im Wald ausgesetzt. Foto: Birgit Schönig

Marburg/Dautphetal. "Ich war spazieren. Auf einmal stand mitten im Wald ein Umzugskarton", erzählt Tanja im Gespräch mit dieser Zeitung. Die 35-Jährige, die ihren Nachnamen lieber nicht nennen möchte, und ihre Mutter waren am Mittwochmorgen im Wald bei Holzhausen in der Gemeinde Dautphetal spazieren, als sie einen ungewöhnlichen Fund machen: "Man denkt sich ja erst nichts dabei", sagt Tanja, aber dann sei sie doch misstrauisch geworden und habe nachgeschaut - und fand in dem völlig durchnässten Karton zehn kleine Katzenbabys vor.

"Da war nichts in der Nähe, der Karton mit den Kätzchen befand sich im tiefen Wald", schildert sie ihre Eindrücke. Zu zweit hätten sie schnell den nassen Pappkarton mitsamt Inhalt nach Hause gebracht, die Tierchen in eine trockene Transportbox umgesetzt und dann sofort im Tierheim angerufen. Dort nehmen Tierheimleiterin Maresi Wagner und weitere Tierheimmitarbeiterinnen die winzigen Kätzchen wenig später in Empfang, wiegen und begutachten jedes einzelne Tier - und erwärmen schnell etwas Katzenmilch im Wasserbad. Denn die Kätzchen haben vor allem eines: großen Hunger. Schon bald nuckeln sie gierig an den kleinen Spritzen mit Katzenaufzuchtmilch, die die Tierheimmitarbeiterinnen ihnen ans Mäulchen halten.

Tierheimleiterin

vermutet zwei Würfe

"Ich glaube, dass es sich bei den zehn ausgesetzten Kitten um zwei unterschiedliche Würfe handelt", sagt Maresi Wagner. Denn vier der Katzenbabys, so erklärt sie, wiegen nur knapp 300 Gramm, die restlichen schon knapp 400 Gramm. Alle scheinen unterernährt und haben wohl längere Zeit nicht mehr bei ihrer Mutter trinken können. Die Tierheimleiterin hofft, dass die Kleinen nun wieder rasch zunehmen. Ein gutes Zeichen sei zumindest, dass einige schon selbständig etwas Katzenfutter aus dem Napf nehmen. Aber es sind nicht alle. Einige der Kitten, die kleinsten und offenbar jüngsten, schaffen es nur, kleine Portionen der Aufzuchtmilch zu trinken und machen insgesamt einen sehr wackeligen Eindruck.

Zehn kleine Kätzchen haben Spaziergängerinnen im Wald bei Holzhausen gefunden. Foto: Birgit Schönig

Die Kitten einfach zu einer der anderen Mutterkatzen im Tierheim zu setzen, komme leider nicht in Frage, sagt Wagner, da diese alle genug mit ihrem eigenen Nachwuchs zu tun hätten. Und so kommen nicht nur hohe Kosten auf das Tierheim zu, sondern auch viel Arbeit, weiß Wagner aus Erfahrung. Die Fundkätzchen seien schätzungsweise drei bis vier Wochen alt und somit in einem Alter, in dem sie alle paar Stunden noch von Hand gefüttert werden müssen. "Das ist für ein Tierheim im Normalfall nicht zu leisten. Außerdem haben wir derzeit noch 27 andere kleine Kätzchen im Tierheim, die teilweise auch ohne Mutter gebracht wurden und die eine enge Betreuung brauchen sowie viele weitere Notfälle", erläutert Wagner.

Die Kätzchen müssen tierärztlich durchgecheckt, entwurmt und eventuell gegen Krankheiten behandelt werden. Geimpft werden können sie jedoch erst mit acht Wochen, also ungefähr erst nach einem Monat. Bis dahin würde Wagner die Kleinen gerne mit Feliserin behandeln. Das Mittel schütze die Katzenbabys vor der Erstimpfung gegen diverse Krankheiten wie Katzenschnupfen und Katzenseuche, erklärt sie. "Das alles kostet jedoch viel Geld". Sie werde nun versuchen, einen Teil der Kätzchen, vorzugsweise die kleinsten und schwächsten, auf Pflegestellen bei anderen Tierschutzorganisationen unterzubringen, um eine bestmögliche Betreuung zu erreichen.

Alle Katzenbesitzer weist die Tierheimleiterin dringend darauf hin, dass Katzenkastration solchen Schicksalen wie dem der zehn ausgesetzten Katzenbabies, die ohne weiteres im Wald hätten elendig sterben können, vorbeuge. Insbesondere Kätzchen, die dringend auf eine Mutter angewiesen sind auszusetzen, sei tierschutzwidrig und bedeute ohne Fund und zügige Versorgung den sicheren Tod für die Jungtiere.

Mögliche Interessenten bittet Wagner indes vorerst von Anfragen abzusehen: "Sobald die Kätzchen zur Vermittlung stehen, machen wir das sofort bekannt!", versichert sie. "Aber vorher müssen sie aus dem Gröbsten raus sein!". Wer dem Tierheim gerne helfen wolle, könne dies jetzt vor allem mit einer Geldspende tun.