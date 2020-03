"Kauft Apfelbäumchen statt Klopapier"

Pfarrer Peter Lösch empfängt die Besucher der neuen Plattform des Kirchspiels Friedensdorf in betont bunter Atmosphäre - genauso bunt, wie die Kirchengemeinde sich darstellt. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-FRIEDENSDORF. Die derzeitigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens zwingen auch die Kirchengemeinden dazu, neue Wege zu beschreiten. Viele von ihnen haben bereits reagiert und stellen aufgezeichnete Gottesdienste und Predigten ins Netz. Das evangelische Kirchspiel Friedensdorf geht noch einen Schritt weiter und hat vor einer Woche unter der Adresse Die derzeitigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens zwingen auch die Kirchengemeinden dazu, neue Wege zu beschreiten. Viele von ihnen haben bereits reagiert und stellen aufgezeichnete Gottesdienste und Predigten ins Netz. Das evangelische Kirchspiel Friedensdorf geht noch einen Schritt weiter und hat vor einer Woche unter der Adresse www.kirchspiel-friedensdorf.de ein komplettes Portal online gestellt, das die Menschen aus den Allendorf, Damshausen und Friedensdorf auch während der Krise verbinden soll.

Die Seite bietet nicht nur jeden Sonntag und für die bevorstehende Osterfeiertage eine kurze Andacht von Pfarrer Peter Lösch, die jeweils auch musikalisch begleitet wird. Sie versteht sich vielmehr als ein Online-Abbild der Vielfalt der Kirchengemeinde, wie Michael Henkel vom Kirchenvorstand sagt.

Schon vor der Corona-Krise hatte er die Idee zu einer solchen Seite, um neue Impulse zu geben. "Wir wollen zeigen, wie bunt wir sind", erklärt er. Dieser Forderung kommt die Seite nicht nur rein visuell nach, sondern auch mit der schieren Fülle, die sie bietet: Vom Kindergottesdienst, den Jungscharen und dem Teenkreis über Posaunenchor, JuGo-Band mit Jugendchor und dem gemischten Chor bis hin zu Seniorenkreis und Bibelstunden bietet sie Einblicke in das kirchliche Leben in der Gemeinde.

Fotos Pfarrer Peter Lösch empfängt die Besucher der neuen Plattform des Kirchspiels Friedensdorf in betont bunter Atmosphäre - genauso bunt, wie die Kirchengemeinde sich darstellt. Foto: Sascha Valentin Michael Henkel hat die Internetseite der Kirchengemeinde erstellt und dazu auch viele Bildimpressionen aus den drei Orten des Kirchspiels gesammelt. Foto: Sascha Valentin 2

Viele der Gruppen werden auch mit Videos und Soundbeispielen vorgestellt. Selbst Videos mit dem Glockengeläut aus den drei Ortsteilen, das von Impressionen aus den Dörfern und Kirchen untermalt wird, ist dort zu hören.

Henkels Idee hinter dem Projekt: "Die Menschen gehen zwar in die Kirche, aber erst jetzt, wenn sie dies nicht mehr können, merken viele, was ihnen fehlt." Diese Leere soll die Seite füllen, an deren Inhalt viele Helfer mitarbeiten - seien es Benedikt Voußen, der die Orgel spielt, Jochen Gerlach, der für Ostern plant, Alfred Hausburg, der die Informationen über den Kirchenchor beisteuert, der ehemalige Präses Joachim Lies und viele weitere Helfer aus dem Kirchspiel.

Auch einen Link für Einkaufsfahrten und einen Newsletter, der über Neuigkeiten aus der Kirchengemeinde informiert, findet sich auf der Seite. Gerade dieser Tage will die Seite aber noch etwas bei den Besuchern bewirken: Sie möchte ihnen ganz im Sinne Martin Luthers Zuversicht schenken. Von ihm stammt das Zitat: "Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen."

Michael Henkel überträgt den Gedanken des Reformators kurzerhand in die heutige Zeit: "Kauft Apfelbäumchen statt Klopapier - wenn die Menschen so handeln würden, wäre uns nicht nur untereinander geholfen, sondern wir würden auch noch etwas für die Natur tun."