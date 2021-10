Kicker vom FSV Buchenau starten wieder durch

Die beiden Vereinsvorsitzenden Tobias Freund (l.) und Armin Tiemann (r. ) ehren verdiente Mitglieder des FSV Buchenau: Thomas Geßner (v.l.), Dieter Gönner, Dirk Immel, Christopher Immel, Frank Jähnel und Peter Heck. Foto: FSV Buchenau

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Der Fußballsportverein (FSV) Lahnlust 1921 Buchenau ist in diesem Jahr 100 Jahre jung geworden. Der über 400 Mitglieder zählende Verein plante zu diesem Jubiläum mehrere große Veranstaltungen, die, wie auch der 25. Adventsmarkt, allesamt der Corona-Pandemie zum Opfer fielen. Vereinsvorsitzender Tobias Freund teilte in der Jahreshauptversammlung mit, dass die Feierlichkeiten im kommenden Jahr nachgeholt werden sollen.

Erste Mannschaft leidet unter Verletzten-Misere

Falls es die Pandemie-Entwicklung zulässt, soll in diesem Jahr am zweiten und dritten Adventssamstag in der Buchenauer Ortsmitte bei Glühwein und Bratwurst und einem kleinen Unterhaltungsprogramm ein Hauch von weihnachtlichem Gefühl aufkommen. Parallel dazu werden sich in den kommenden Wochen die Ausschüsse zusammenfinden, um die 100-Jahr-Feier auf den Weg zu bringen. Die Ehrenamtler des Vereins waren trotz der abgebrochenen Fußballsaison nicht untätig.

Der Vorsitzende lobte die Mitglieder der Vereins-Werbegesellschaft und die des Jugend-Förderkreises, das Team der Platzwarte und die Betreuer der insgesamt zehn FSV-Mannschaften von den Senioren über das Frauenteam bis hin zur Bambini-Gruppe. Lob vom Vorsitzenden gab es auch für die übrigen Mitglieder des Führungsgremiums, die trotz Corona-Pandemie aktuelle Themen und Probleme händelten. Spielausschuss-Vorsitzender Ulrich Freund blickte auf die abgebrochene Saison 2020/21 zurück, nannte Tabellenplatz drei für die A-Liga-Mannschaft und Platz sieben für die zweite Mannschaft, ging aber auch auf den "aktuell nicht zufriedenstellenden Tabellenplatz der ersten Mannschaft" ein, den er auf die Verletzten-Misere zurückführte. Dem neu verpflichteten Trainer Ullrich Brunet bescheinigte er, "die Truppe gut mitgenommen" zu haben. Der bisherige Jugendleiter Jörg Saffrich ist stolz auf 113 aktive Jugendliche.

EHRUNGEN 25 Jahre: Christopher Immel und Frank Kuschmann 40 Jahre: Frank Löber, Frank Jähnel und Ottmar Döringer 50 Jahre und Ehrenmitgliedschaft: Erich Donges, Thomas Geßner, Dirk Immel, Peter Heck, Werner Reisch und Dieter Gönner

Als Vorsitzender des Jugend-Förderkreises freute sich Saffrich über zehn Neuzugänge, sodass man derzeit auf 39 Mitglieder zählen könne. Auf neue, aktive Mitglieder verwies auch Andreas Göbel für die Alt-Herren-Abteilung.

Für die seit Juni stattgefundenen vier Freundschaftsspiele vermeldete er "keine Niederlage".

Wahlen: Bei der Wahl des erweiterten Vorstandes gab es keine Veränderungen. Bis zur Mitgliederversammlung in 2022 bleibt der Spielausschuss mit Ulrich Freund, Tobias Freund und Peter Stadler ebenso im Amt wie die Platzwarte Ulrich Freund, Robert Koch, Karl-Heinz Veit, Bernd Prior und Andreas Brüggemann. Der Jugendausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Jugendleiter Julia Werner und Jan Weigand, Stellvertreterin Melanie Werner, Kassenwart Jens Runkel, Schriftführerin Corinna Hövelberend, Jugendsprecher Jan Werner.