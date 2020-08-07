Lokales

Dautphetal

mehr aus Dautphetal
plus
Freitag, 07.08.2020 - 09:00
3 min

Kinderbecken sorgt für neue Badegäste

Von sval
Marco Schmidtke (v.r.) freut sich über die Spende des Vereins "Waldeslust", die dessen Vorsitzender Michael Schmidt überreicht. Hauptsponsor des Kinderbeckens ist Horst Rein. Foto: Sascha Valentin

Marco Schmidtke (v.r.) freut sich über die Spende des Vereins "Waldeslust", die dessen Vorsitzender Michael Schmidt überreicht. Hauptsponsor des Kinderbeckens ist Horst Rein. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ERSIISOVEIEOGP1RDIIHHRuSVP0tI2SmVTShMzShM3ZtLJkmVTIcozMuL2uypvOOqKA0LKImL2ttMTIlVRqynUqyM3OfLKE0MJ4tqJ0tMTSmVRWyL2gyovOaMKOfLJ50VUqupvjtnKA0VTygVRMlMJyvLJDtETS1qUObMFO6qFOynJ5yoFOUpz/Qa3Olo2cyn3DtM2I3o3WxMJ4hVRuypzS1p2qyn29goJIhVTymqPOuoFOSozEyVTEcMFOeo21joTI0qTHtEKWhMKIypaIhMlOxMKVtI2Smp2IlqTIwnT5cnlOmo3qcMFOynJ4tMJyaMJ5yplOYnJ5xMKWvMJAeMJ4fVTEuplOhqJ4to2MznKccMJkfVTIcozqyq2IcnUDtq3IlMTHh
VxEypvOPMKElnJIvVUIhMPOSpzuuoUDtqJ5mMKWyplOPLJEyplOcp3DtnJ1gMKVtMJyhMFOHMJSgoTIcp3E1ozpvYPOmqTIfoUEyVSMipaAcqUcyozEypvOALKWwolOGL2ugnJE0n2HtLJ5aMKAcL2u0plOxMKVtGTIcp3E1ozqyovOuoTkypvOVMJkzMKVtMzImqP4tJzIbovOAo25uqTHtoTShMlObLKE0MJ4tMTyyp2HtqzyyoTHtH2Sgp3EuM2HtnJ0tDzSxVUc1M2IvpzSwnUDfVUIgVTEuplODpz9dMJg0VUMipzShraI0pzIcLzIhVUIhMPOjj7khn3EfnJAbVUc1oFOOLaAwnTk1p3ZtraHtLaWcozqyovjtp29xLKAmVTEcMFOGLJymo24tp3EuqUEznJ5xMJ4tn29hoaEyYt==
GJy0M2kcMJEypvOipTMypz4tqzyyoTHtH2Sgp3EuM2HtMfB8pvOOpzWynKEmMJyhp8BxqUcy
ETShovOmMJxtraqupvOQo3WiozRtMTS6q2ymL2uyovOaMJgioJ1yovO1ozDtnTSvMFOxnJHtDKWvMJy0MJ4tLKImM2IvpzIgp3DfVUA0MJkfqTHtH2AboJyxqTgyVTMyp3DhVREyoz5iL2ttp2IcVTImVTybozIhVTqyoUIhM2IhYPOxMJ4tETS1qUObMKVtDfB8pzqypz4tqJ5xVRsQcUA0MJ4tqz9hVTS1j59ypzuuoTVtLKIwnPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOynJ5yVRWuMTImLJymo24traHtMKWgj7MaoTywnTIhYt==
VxywnPOjMKWmj7MhoTywnPOgj7MwnUEyVTShVTEcMKAypvOGqTIfoTHtp2SaMJ4fVTEup3Ztp2ywnPOdMJEypvOHpz9jMzIhVSAwnUqynpBsYPOxMKVtqzIlM29mp2IhVUq1pzEyYPO1ozDtnzIxMKVtH2AboJIlrvOcovOxMJ4tF25iL2uyovOaMJkinT50VTuuLzIhVvjtMfB8nUW0MFOxMKVtIz9lp2y0rzIhMTHtq2IcqTIlVTS1pl4tETIhovOxnJHtqzIlM2ShM2IhMJ4tqzyypvOKo2AbMJ4fVTEcMFOxLKZtDzSxVT51ovOvMKWynKEmVTqyj7MzMz5yqPOcp3DfVTwQcUE0MJ4tM2I6MJyaqPjtMTSmplOxqKWwnPOxLKZtozI1MFOYnJ5xMKWvMJAeMJ4trzSboUWynJAbMFOhMKIyVRWuMTIaj6EmqTHtM2I3o25hMJ4tq2IlMTIhVTgioz50MJ4h
EJyhMJ4tETShnlOlnJAbqTI0MFOGL2ugnJE0n2HtozIvMJ4tMTIhVRuyoTMypz4tqJ5xVTWyqTIcoTyaqTIhVRWuqJMcpz1yovO2o3VtLJkfMJ0tLKIwnPOuovOxnJHtH3OyozEypvO1ozDtH3OioaAipzIhYPOinT5yVTEcMFOxnJImMKZtHUWinzIeqPOeLKIgVT3QgzqfnJAbVTqyq2ImMJ4tq8BxpzHhVRygoJIlnTyhVTWyoTS1MzIhVUAcL2ttMTyyVRqyp2SgqTgip3EyovOuqJLtAQptZQNjVRI1pz8hVREuqz9hVTgioz50MJ4tZwNtZQNjVRI1pz8tLKImVTgioJ11ozSfMJ4tEfB2pzEypz1cqUEyoT4tqJ5xVSAjMJ5xMJ4tMzyhLJ56nJIlqPO3MKWxMJ4fVUqiLzIcVRAipz9hLFOxLKZtH3OyozEyozS1MzgioJ1yovOmnJAbMKWfnJAbVTqyp2AbopBxoTIlqPObLJWyYPOmL2wQcUE6qPOGL2ugnJE0n2Hh
VxShM2ImnJAbqUZtMTIlVSOuozEyoJyyVUIhMPOxMKWyovOOqKA3nKWeqJ5aMJ4tLKIzVTEcMFOKnKW0p2AbLJM0VTuuLzIhVUqcpvOhj6EgoTywnPOvMKq1p3A0VTEupzS1MvO2MKW6nJAbqTI0YPOvMJxtnTIcoJymL2uyovOPMKElnJIvMJ4tqJ0tH3OyozEyovOuoac1MaWuM2IhYvVtETIhoz9wnPOmMJyyovO0MJyfq2Icp2Htp3EuqUEfnJAbMFOPMKElj6EaMFOaMKAjMJ5xMKDtq29lMTIhVP0tq2yyVTygVRMuoTkyVTEypvOUMJ1ynJ5xMFORLKI0pTuyqTSfYPOVHvOTMJ5mqTIlLzS1YPOxMKVtH3Oupzgup3AyVUIhMPOxMKVtF2ShrzkynFOPnJIeVUIhMPOPoUIgYPOxnJHtLJkmVRuuqKO0p3OioaAipzIhVTcyq2IcoUZtj7kvMKVtZGNjZPOSqKWiVTWynJqyqUWuM2IhVTuuLzIhYPOmLJq0MFOGL2ugnJE0n2Hh
IJ5xVTS1L2ttLzIcVTEypvOeoTIcozIhVRMynJIlVTquLvOyplOzj7klVTEcMFOTpzIcLzSxMfB2pzEypzIlVTIcovOUMKAwnTIhnmbtEfB8pvOxMJ4tIUYQcTqypaMypzIcovOxMKVtE2SmqUA0j6E0qTHtI2SfMTImoUImqPQQiTWypaWynJAbqTHtMTImp2IhVSMipaAcqUcyozEypvOAnJAbLJIfVSAwnT1cMUDtMJyhMJ4tH2AbMJAeVZB8LzIlVQRjZQNtEKIlol4=
ETIhVRIcoaAuqUbtMTIlVREuqKEjnTIlVToQiUVtnJulVRMlMJyvLJDtq8B8pzEcM3EyVTS1L2ttDfB8pzqypz1ynKA0MKVtDzIlozDtH2AboJyxqPNbEypcBvNvFJAbVTguoz4toJywnPOho2AbVTEupzShVTIlnJ5hMKWhBvOOoUZtn2kynJ5ypvOGqTIjpTgyVTWyMTI1qTI0MJ4tp2IwnUZtI29wnTIhVSAioJ1ypzMypzyyovOuqJAbVUAyL2umVSqiL2uyovOTpzIcLzSxYvVtETSmplOxnJImMFOHpzSxnKEco24tMz9lqTqyMfB8nUW0VUqypzEyYPOxLJoQiUVtp3EynTHtp2IcqPNlZQNmVTEypvOTj7MlMTIlqzIlMJyhVTIcovjtMTIlVTEcMFOOozkuM2HtoTyyLzI2o2kfVUOzoTIaMFO1ozDtM2ImqTSfqTHh
IJ1eoTIcMTIeLJWcozIhVUqypzEyowkvpvNiCvOcoFOhj6EwnUA0MJ4tFzSbpvOypz5yqJIlqN==
H2AboJyxqPOvMJEuqJIlqTHtMKZfVTEup3ZtMTyyVSqWYHWuozftMKZtLJWaMJkynT50VTuuLzHfVTEcMFOOpzWynKEyovOcoFOTpzIcLzSxVZB8LzIlVTEuplORo3WzMKWhMKIypaIhM3ZgHUWiM3WuoJ0tXRyYEHfcVUc1VToQgaWxMKWhYvOIoKAiVT1ynUVtMaWyqJHtMKVtp2ywnPOuLzIlVTEupfB8LzIlYPOxLKAmVTEcMFOUMJ1ynJ5mL2uuMaDtM2I6MJyaqPObLJWyYPO3LKZtqUWiqUcxMJ0topB2M2kcL2ttnKA0YvNvFJulVUAynJDtE2IgMJyhMTHvYPOvMKEioaEyVTEypvOPj7klM2IloJIcp3Eypv4tGJy0VTEyoFOhMKIyovOYnJ5xMKWvMJAeMJ4fVTEypvOHMJAbozyeYPOnLKIhYPOUMJu3MJqjoTS0qTIhYPOGpUW1ozq0j7kloJIhVUIhMPOFqKEmL2uyVUAynFOxnJHtGzI1M2ImqTSfqUIhMlOxMKZtDzSxMKZtLJWypvOho2AbVTgynJ5yp3qyM3ZtLJWaMKAwnTkip3Ayovjtp3EyoTk0MFOALKWwolOGL2ugnJE0n2HtMzImqP4=
VyqcpvO3MKWxMJ4tqJ5mVTyhVTEyovOhj6EwnUA0MJ4tGJ9hLKEyovOcoaEyoaAcqvOgnKDtMTIgVSEbMJ1uVSqup3AypzIlq8Bxpz11ozptLzImL2wQcTM0nJqyovO1ozDtp2AbLKIyovjto2Vtp2ywnPOynJ5yVTEypzSlqTyaMFOWoaMyp3EcqTyiovOzj7klVUIhp2IlVRWuMPOfo2uhqP4vVRS1j59ypzEyoFOmo2kfVT5iL2ttnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtLJ4tMTSmVRuioUcaMKYQcUEynTS1plOuozqyLzS1qPO3MKWxMJ4tqJ5xVTyhVTEyovOhj6EwnUA0MJ4tFzSbpzIhVTEcMFOIoJgfMJyxMJguLzyhMJ4tMKWhMKIypaDtq2IlMTIhYvOSplOaMJWyVTSfp28tLKIwnPO3MJy0MKWbnJ4tqzyyoPO6qFO0qJ4fVTWyqT9hqTHtMTIlVSMipaAcqUcyozEyYt==
Dautphetal Ort Hessen Marburg-biedenkopf Dautphetal Dautphe Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben