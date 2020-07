Kindergarten in Hommertshausen verabschiedet sich von Leiterin

Von den Eltern, die sie teilweise früher selbst als Kinder betreut hat, erhielt Ilona Solms ein Freundschafts- und Erinnerungsbuch, in dem sie im Ruhestand schmökern kann. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-HOMMERTSHAUSEN. Nach stolzen 48 Berufsjahren hat das Team des Kindergartens "Wichtelland" in Hommertshausen seine langjährige Leiterin Ilona Solms in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1972 hat sie in der Einrichtung gearbeitet - die letzten 17 Jahre als deren Leiterin.

Als Solms ihren Dienst als Erzieherin angetreten hatte, war sie gerade einmal 16 Jahre alt - und damit selbst noch nicht lange dem Kindergartenalter entwachsen, wie Astrid Mergel-Diehl vom Vorstand des Kinderzentrums "Weißer Stein" als Träger der Einrichtung in ihrer Verabschiedungsrede scherzhaft feststellte. Heute sei es kaum noch vorstellbar, dass sie damals, als Jugendliche, 25 Kinder vollkommen alleine betreut habe, sagte Mergel-Diehl weiter. Doch schon damals habe sich ihr fröhlicher und durchsetzungsstarker Charakter gezeigt, ebenso wie ihr beharrlicher Einsatz für die Kinder und die Wertschätzung, mit denen sie ihren Kollegen stets begegnet sei.

"Verabschiedungen sind immer so eine zweischneidige Sache", stellte auch Bürgermeister Bernd Schmidt (FW) fest. Einerseits freue man sich für denjenigen, dass dieser nun seinen Ruhestand genießen könne, andererseits verliere man aber auch einen Kollegen und oftmals auch einen Freund. So sei es auch im Falle von Ilona Solms, der Schmidt jede Menge Fachkompetenz und eine überaus zuvorkommende Art bescheinigte. "Eine bessere Leitungskraft kann man sich kaum vorstellen", würdigte er die Leistungen der Kindergartenchefin.

Sie habe durch ihre Arbeit zahllosen Kindern ein Fundament für deren Leben gegeben, so Schmidt weiter - und viele der Eltern, deren Kinder nun den Kindergarten besuchen, seien früher selbst von Solms auf das Leben vorberietet worden.

Das bestätigten auch die Vertreter des Elternbeirats, die der künftigen Ruheständlerin neben viel Zeit und Gesundheit auch ein Freunde-Buch schenkten, in dem sich 80 ehemalige und aktuelle Kinder von Solms verewigt haben. Weil aufgrund der Corona-Beschränkungen noch nicht gesungen werden darf, hatten Solms Kolleginnen das Abschiedslied für ihre Chefin kurzerhand ebenso auf Video aufgenommen wie kurze Botschaften der Kinder.

Ein Mädchen rührte dabei mit ihrer Aussage über die Kindergartenleiterin ganz besonders: "Du bist die beste Ilona auf der ganzen Welt!" Zudem gab es einen Strauß gebastelter Blumen mit dem Foto je eines Kindes als Blüte.

"Wenn die Kinder sagen, dass sie sich freuen, wenn du da bist, und dich umarmen und drücken, dann ist klar: Das ist der schönste Beruf der Welt", richtete sich Ilona Solms schließlich an den Kreis der Gäste ihrer Abschiedsfeier. Die Kinder hätten für sie stets an erster Stelle gestanden - was teilweise auch bedeutete, dass ihr Mann Klaus zurückstecken haben müsse.

Das werde sich aber nun ändern, versprach die scheidende Leiterin - auch wenn sie sich ach 48 Berufsjahren erst einmal in ihr neues Leben einfinden müsse.