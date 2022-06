"Klippebacher" weihen ihre Fahne

Mit der neuen Fahne der Gesellschaft Klippebach ist der Reigen der Buchenauer Grenzgangfahnen auf 18 angewachsen. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Der Kreis der Buchenauer Grenzgangfahnen ist auf 18 angewachsen: In einer feierlichen Zeremonie "Auf der Borg" wurde die der Gesellschaft Klippebach darin aufgenommen.

Bürgeroberst Mark Noll gebührte die Ehre, die kurz zuvor erstmals öffentlich enthüllte Fahne zu weihen und damit in den Reigen der anderen Gesellschaftsfahnen aufzunehmen. Sie sei Ausdruck der Gemeinschaft und des Zusammenhalts der Gesellschaft, die sich unter dieser Fahne versammele, betonte Noll.

16 Jahre lang habe es in Buchenau keine Fahnenweihe gegeben, stellte Noll fest. Damals, im Vorfeld des Grenzgangs 2006, wurde die der Gesellschaft Elmshausen als bislang letzte Fahne geweiht. "Es freut mich, diesen Akt nun wieder vollziehen zu können, zeigt er doch, dass es eine neue Gesellschaft in unseren Reihen gibt", sagte Noll. In einer Zeit, da manche Gesellschaften mit Nachwuchssorgen kämpften, sei das ein schönes Signal dafür, dass es doch immer weiter geht. Zuvor hatte Manuel Dersch, Führer der Gesellschaft Klippebach, kurz deren immerhin doch schon sechsjährige Geschichte nachgezeichnet.

Am 3. Oktober 2016 sei die Gesellschaft mehr oder weniger aus einer Feierlaune und der Idee heraus geboren worden, einigen befreundeten Nachbarn im Bereich der Klippebach und deren Partnern eine gemeinsame gedankliche Heimat zu geben. Dersch bedankte sich bei allen, die sie auf dem Weg der Gründung und den ersten Jahren begleitet und unterstützt haben - darunter auch dem mittlerweile verstorbenen, ehemaligen Bürgeroberst Dieter Veit.

Einen besonderen Dank sprach er Steffi Blöcher aus, die das Wappen der Fahne gestaltet hat. Gefertigt wurde sie von einer bayerischen Fahnenmanufaktur in traditioneller Handarbeit.

"Es ist ein Gänsehautfeeling, wenn der Spielmannszug endlich wieder vorwegmarschiert und ihm die Fahnen der Gesellschaften folgen", kommentierte auch Bürgermeister Bernd Schmidt (FW) den Einzug der Fahnen an der Schutzhütte "Auf der Borg". "Wer das noch nicht erlebt hat, hat etwas verpasst. Für mich gehört der Grenzgang in Buchenau zur schönsten Zeit eines Bürgermeisters."

Auch Ortsvorsteher Andreas Feußner schloss sich den Worten Schmidts an und verwies darauf, dass mit der Gründung der neuen Gesellschaft und deren Fahnenweihe auch ein Stück Tradition und Brauchtum fortgeführt werde. Auf diese Weise werde auch zu dessen Erhalt beigetragen und er hoffe, dass der Grenzgang dazu diene, den Gesellschaften wieder neue Mitglieder zu bescheren.

Umrahmt wurde die feierliche Weihe neben der Musik des Spielmannszuges und der Weifenbacher Musikanten auch von einem "Platzkonzert" der beiden Wettläufer Niklas Reisch und Lars Heerdegen. Mit einer Salve an Peitschenhieben zeigten sie den Gesellschaften, dass sie für den Grenzgang in einem Monat bestens vorbereitet sind und sich auf ihre Aufgabe freuen.