Kommt ein Förderverein für "Wesse Hoob"?

Auf dem Flohmarkt in der Scheune bietet die Lebenshilfe alte Gegenstände aus "Wesse Hoob" an. Hier soll ein größerer Veranstaltungsraum entstehen.

DAUTPHETAL-WOLFGRUBEN - Drei Jahre sind vergangen, seitdem die Hofreite "Wesse Hoob" an der Ortsdurchfahrt Wolfgruben in eine Stiftung übergeben wurde, mit dem Ziel, sie künftig dem Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf zur Verfügung zu stellen. Was seitdem auf dem über 200 Jahre alten Hof geschehen ist, konnten sich die Besucher nun bei einem Hoffest anschauen.

Als er 2017 die erste Anfrage in diese Richtung bekommen habe, habe er in einer spontanen Reaktionen ablehnen wollen, erinnerte sich Horst Viehl vom Vorstand des Lebenshilfewerkes. Zum Glück habe er diesen Impuls dann aber doch ignoriert und sich das Wohnhaus mit den Stallungen und Scheunen einmal angeschaut und sich darin verliebt.

"Nach 20 Minuten hatte ich einen Plan im Kopf, was hieraus einmal werden würde", sagte Viehl lachend. Zumindest der erste Teil dieses Plans ist seitdem tatsächlich umgesetzt worden: Seit dem vergangenen Jahr leben fünf Menschen in einem betreuten Wohnen in dem Haus. Dazu sei das Wohnhaus über zwei Jahre saniert und modernisiert worden, berichtete Viehl. Als nächster Schritt steht nun die Ausweisung mehrerer Wohnmobilstellplätze auf dem Wiesengrundstück hinter den Scheunen auf der Agenda.

In dem Wohnhaus links auf "Wesse Hoob" leben seit dem vergangenen Jahr fünf Menschen im betreuten Wohnen. Das offenen Scheunentor rechts will Lebenshilfe-Vorstand Horst Viehl gerne durch eine Glasfront ersetzen.

Insgesamt zehn befestigte Stellplätze sowie weitere Plätze für Camper sollen dort entstehen. Die Lage direkt am Radweg und in der Nähe der Lahn sei ideal, so Viehl. Für dieses Vorhaben müssten aber auch noch sanitäre Anlagen geschaffen werden, die die Camper nutzen können, sowie eine Möglichkeit, deren Abwasser und Toiletten zu entsorgen.

Die umfangreichsten Umbauten stehen der Lebenshilfe aber in der Scheune bevor. Hier sieht das Konzept Viehls vor, einen größeren Versammlungsraum mit einer kleinen Gastronomie einzurichten, der allen Interessierten offensteht. Um den Besuchern einen Eindruck von dem Potenzial der Scheune zu vermitteln, hatte die Lebenshilfe dort bei dem Hoffest einen Flohmarkt mit Gegenständen aus dem Wohnhaus und der Scheune eingerichtet.

"Es wurden bereits Zwischenwände rausgenommen, damit der Raum größer und für solche Veranstaltungen besser nutzbar wird", erklärte Viehl.

Ihm schwebt vor, auf der Hofseite eine große Glasfront einzubauen und den Scheunenboden mit Holz auszulegen. In einer durch Fachwerkbalken von dem Hauptteil abgetrennten Ecke biete sich an, eine kleine Bühne einzurichten. Schräg darüber könnte sogar eine Empore angelegt werden. "Bisher haben wir uns nur um den unteren Teil der Scheune gekümmert und noch gar nicht um den Dachboden", ergänzte Viehl. Denn auch da lasse sich noch einiges umsetzen. Ganz wichtig bei alledem ist ihm aber die Nutzung des Gebäudes durch die Bürger. "Deswegen wäre es mein Traum, wenn wir einen Förderkreis bilden könnten mit Aktiven, die selbst auch Hand mit anlegen", betonte Viehl.

So ließen sich die Ideen schneller umsetzen. Die Resonanz auf das erste Hoffest stimmt ihn jedenfalls zuversichtlich, dass bei den Bürgern aus dem Ort und auch darüber hinaus durchaus Interesse an der Zukunft "Wesse Hoobs" bestehe.

Viele waren gekommen, um über den Markt zu schlendern und sich über das geplante Konzept zur künftigen Nutzung der Hofreite zu informieren. "Ich denke, das wird nicht die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein", sagte Viehl. Er könne sich zum Beispiel auch einen Adventsmarkt in der Scheune vorstellen. Genug Material sei auf jeden Fall noch vorhanden.