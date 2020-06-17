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Mittwoch, 17.06.2020 - 17:00
3 min

Kreisverkehr für Friedensdorf wird wahrscheinlicher

Hessen Mobil stellt in Aussicht, dass der lange geforderte Kreisel am Böttig in einem verkürzten Verfahren realisiert werden könnte.

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Ein Kreisverkehr an der Bundesstraße 62 von Biedenkopf nach Buchenau am Abzweig nach Friedensdorf rückt in greifbare Nähe. Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil stellt sogar ein verkürztes Verfahren in Aussicht. Archivfoto: Klaus P. Andrießen

Ein Kreisverkehr an der Bundesstraße 62 von Biedenkopf nach Buchenau am Abzweig nach Friedensdorf rückt in greifbare Nähe. Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil stellt sogar ein verkürztes Verfahren in Aussicht. Archivfoto: Klaus P. Andrießen

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Dautphetal Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Dautphetal
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