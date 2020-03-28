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Dautphetal

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Samstag, 28.03.2020 - 06:00
2 min

Lennard aus Dautphetal malt für Senioren in Biedenkopf

Seinen sechsten Geburtstag feiert der Junge heute im engsten Familienkreis.

Mit seinen Bildern möchte Lennard Kowalski den Senioren eine Freude bereiten. Foto: DRK

Mit seinen Bildern möchte Lennard Kowalski den Senioren eine Freude bereiten. Foto: DRK

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Fotos
Mit seinen Bildern möchte Lennard Kowalski den Senioren eine Freude bereiten. Foto: DRK

Mit seinen Bildern möchte Lennard Kowalski den Senioren eine Freude bereiten. Foto: DRK

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