Lkw bremst Zug aus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-WOLFGRUBEN - Glimpflich und ohne Verletzte endete am Donnerstagachmittag, 18. März gen 16 Uhr ein Unfall an einem Bahnübergang Wolfgruben.

Trotz sich senkender Schranken befuhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer den mit Halbschranken, Rotlicht und Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang in der Straße "In den Bornwiesen". Der ukrainische Mann soll nach Zeugenangaben abgelenkt gewesen sein und so das Schließen der Schranken sowie das Rotlicht zu spät bemerkt haben, teiltedie Bahnpolizei am Freitagmit. Der Lastwagen passiert die Bahnstrecke und riss dabei eine Halbschranke ab. Eineaus Richtung Biedenkopf kommende konnte rechtszeitig stoppen.

Der entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. An dem Lastwagen war die Frontscheibe durch die Kollision mit der Schranke gerissen.