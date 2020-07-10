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Freitag, 10.07.2020 - 23:00
2 min

Lückenschluss des Radwegs bei Buchenau lässt auf sich warten

Der Ausbau der Radwegeverbindung zwischen Buchenau und der Kläranlage in Elmshausen ist ein Projekt des Landkreises. Dieser prüft mit der Gemeinde Dautphetal zwei mögliche Lösungen.

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Zwischen dem Dautphetaler Ortsteil Buchenau und der Kläranlage in Elmshausen klafft eine Lücke im Radweg. Wie diese geschlossen werden kann, ist noch unklar. Archivfoto: Mark Adel

Zwischen dem Dautphetaler Ortsteil Buchenau und der Kläranlage in Elmshausen klafft eine Lücke im Radweg. Wie diese geschlossen werden kann, ist noch unklar. Archivfoto: Mark Adel

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