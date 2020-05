Marburg-Biedenkopf: 24-Jähriger randaliert in Rettungswagen

In einem Rettungswagen ist ein 24-Jähriger im Landkreis Marburg-Biedenkopf ausgerastet. Symbolfoto: Archiv

Dautphetal/Marburg (red). Ein 24-Jähriger hat in einem Rettungswagen randaliert. Auch der Polizei widersetzte sich der Mann zunächst.

Gegen 8.10 Uhr benötigte eine Rettungswagenbesatzung auf einer Bundesstraße in Richtung Marburg Unterstützung, da ihr Patient offenbar ausgerastet sei. "Als die Streife dort eintraf, bot sich ein ungewohntes Bild: Die Rettungskräfte standen an ihrem Einsatzwagen und hielten die Tür von außen zu, um den 24-Jährigen in Schach zu halten", heißt es in der Polizeimeldung.

Der Patient hatte offenbar in einer Klinik im Landkreis ein Gemisch aus Zitronenlimonade und Desinfektionsmittel getrunken, war gestürzt und sollte mit Kopfverletzungen in eine Klinik nach Marburg gefahren werden.

Auf der Fahrt randalierte er offenbar, öffnete Türen sowie Schränke und warf mit dem Inhalt um sich. Auf Ansprache kam der offenbar alkoholisierte Mann aus dem Wagen und ging auf die Beamten zu. Plötzlich schlug und trat er nach dem Polizisten und der Polizistin.

Nach kurzer Zeit überwältigten die Ordnungshüter die Person. Der Transport zur Klinik konnte nur in Handfesseln und der Anwesenheit der Beamtin erfolgen.

Arzt ordnet zwangsweise Unterbringung an

Danach beruhigte er sich wieder, sodass er in dem Marburger Krankenhaus behandelt werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Keine halbe Stunde später, nachdem die Beamten die Klinik verlassen konnten, mussten sie zurück ins Krankenhaus. Der Mann drohte wieder auszurasten. Anschließend musste er in einer psychiatrischen Einrichtung vorstellig werden. Ein Arzt ordnete seine zwangsweise Unterbringung an.