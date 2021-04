Michael Honndorf führt die FW-Fraktion Dautphetal

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL - Die Freien Wähler (FW) in Dautphetal haben sich nach ihrem deutlichen Gewinn bei der Kommunalwahl - sie haben zwei zusätzliche Sitze in der Gemeindevertretung erhalten - neu aufgestellt. In der konstituierenden Sitzung wurde Michael Honndorf als Fraktionschef wiedergewählt.

Das Amt seines Stellvertreters übernimmt mit Leon Löffler das jüngste Mitglied der Fraktion. Ebenso wie Löffler ist auch Julia Mootz neu ins Gemeindeparlament eingezogen. Sie hat die Fraktionsgeschäftsführung übernommen. Dabei wird sie vom bisherigen Amtsinhaber Albrecht Trenker unterstützt, der zu ihrem Stellvertreter gewählt wurde.

Mit der Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Gesichtern habe die Fraktion die Weichen für die Zukunft gestellt, betonte Honndorf. Nun gelte es, das Vertrauen und den Auftrag der Bürger mit großem Verantwortungsbewusstsein anzunehmen und in eine sachorientierte Politik zu überführen. Ziel der Freien Wähler sei es dabei, sowohl in der Gemeindevertretung und den Ausschüssen, als auch im Gemeindevorstand eine Politik für die Zukunft der Gemeinde zu betreiben.