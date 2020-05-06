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Mittwoch, 06.05.2020 - 08:00
4 min

Mira Valentin: In ihrem Kopf entstehen ganze Welten

Mehr Mut zur Fantasie, das ist Mira Valentins Credo. Die Buchenauer Autorin entführt in ihren Werken die Leser in fremde und unglaubliche Welten.

Von Sascha Valentin
Für den Roman "Windherz" bekommt die Buchenauerin Mira Valentin den Phantastik-Preis "Seraph". Hier spielt sie die Hauptfigur daraus: Aira. Foto: Mira Valentin

Für den Roman "Windherz" bekommt die Buchenauerin Mira Valentin den Phantastik-Preis "Seraph". Hier spielt sie die Hauptfigur daraus: Aira. Foto: Mira Valentin

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Fotos
Für den Roman "Windherz" bekommt die Buchenauerin Mira Valentin den Phantastik-Preis "Seraph". Hier spielt sie die Hauptfigur daraus: Aira. Foto: Mira Valentin

Für den Roman "Windherz" bekommt die Buchenauerin Mira Valentin den Phantastik-Preis "Seraph". Hier spielt sie die Hauptfigur daraus: Aira. Foto: Mira Valentin

Mira Valentin bei der Recherche. Foto: Sascha Valentin

Mira Valentin bei der Recherche. Foto: Sascha Valentin

Für ihre Bücher schlüpft die Autorin auch immer wieder in die Rollen der Protagonisten, um sich mit diesen identifizieren zu können. Hier taucht sie in die Welt der Wikinger ein. Foto: Mira Valentin

Für ihre Bücher schlüpft die Autorin auch immer wieder in die Rollen der Protagonisten, um sich mit diesen identifizieren zu können. Hier taucht sie in die Welt der Wikinger ein. Foto: Mira Valentin

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PHANTASTIK-PREIS FÜR "WINDHERZ"

Der Roman "Windherz" aus der Lichtsplitter-Saga, die Mira Valentin zusammen mit dem Hamburger Autor Erik Kellen geschrieben hat, ist von der Phantastischen Akademie mit dem Seraph-Preis für den besten Independent-Titel ausgezeichnet worden. "Mira Valentin und Erik Kellen haben in ,Windherz' eine große und opulente Fantasy-Welt geschaffen, die zum Ein- und Abtauchen einlädt", würdigte Natalja Schmidt, Vorsitzende der Phantastischen Akademie, die Leistungen der beiden Autoren.

Der Preis soll bei der Buchmesse im Oktober in Frankfurt überreicht werden.

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