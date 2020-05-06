Mittwoch, 06.05.2020 - 08:00
4 min
Mira Valentin: In ihrem Kopf entstehen ganze Welten
Von Sascha Valentin
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PHANTASTIK-PREIS FÜR "WINDHERZ"
Der Roman "Windherz" aus der Lichtsplitter-Saga, die Mira Valentin zusammen mit dem Hamburger Autor Erik Kellen geschrieben hat, ist von der Phantastischen Akademie mit dem Seraph-Preis für den besten Independent-Titel ausgezeichnet worden. "Mira Valentin und Erik Kellen haben in ,Windherz' eine große und opulente Fantasy-Welt geschaffen, die zum Ein- und Abtauchen einlädt", würdigte Natalja Schmidt, Vorsitzende der Phantastischen Akademie, die Leistungen der beiden Autoren.
Der Preis soll bei der Buchmesse im Oktober in Frankfurt überreicht werden.
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