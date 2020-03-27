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Freitag, 27.03.2020 - 16:00
3 min

Mit geprüftem Rad zur ersten Tour starten

Fachwerkstätten im Hinterland sind weiterhin geöffnet. Überprüfung vor der ersten großen Tour ist notwendig.

Von Sascha Valentin
Marcel Müller arbeitet mit seinem Team auch während der Corona-Krise an den Rädern seiner Kunden. Denn gerade bei E-Bikes werden für das korrekte Einstellen teilweise Spezialwerkzeuge benötigt, wie es sie nur in der Werkstatt gibt. Foto: Sascha Valentin

Marcel Müller arbeitet mit seinem Team auch während der Corona-Krise an den Rädern seiner Kunden. Denn gerade bei E-Bikes werden für das korrekte Einstellen teilweise Spezialwerkzeuge benötigt, wie es sie nur in der Werkstatt gibt. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Marcel Müller arbeitet mit seinem Team auch während der Corona-Krise an den Rädern seiner Kunden. Denn gerade bei E-Bikes werden für das korrekte Einstellen teilweise Spezialwerkzeuge benötigt, wie es sie nur in der Werkstatt gibt. Foto: Sascha Valentin

Marcel Müller arbeitet mit seinem Team auch während der Corona-Krise an den Rädern seiner Kunden. Denn gerade bei E-Bikes werden für das korrekte Einstellen teilweise Spezialwerkzeuge benötigt, wie es sie nur in der Werkstatt gibt. Foto: Sascha Valentin

Der Tausch von Kettengliedern oder das Wechseln der kompletten Kette sollte einem Fachmann überlassen werden. Foto: Sascha Valentin

Der Tausch von Kettengliedern oder das Wechseln der kompletten Kette sollte einem Fachmann überlassen werden. Foto: Sascha Valentin

Auch die feinen Justierungen an der Schaltung können von einem Fachmann besser erledigt werden, als vom Laien zuhause. Foto: Sascha Valentin

Auch die feinen Justierungen an der Schaltung können von einem Fachmann besser erledigt werden, als vom Laien zuhause. Foto: Sascha Valentin

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