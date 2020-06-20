Mittelpunktschule Dautphetal ist bereit für "Normalbetrieb"

Gutes Zeugnis für das Kollegium: Im Lehrerzimmer stehen die Pinnwände mit den Beurteilungen der Eltern, die der Schulleitung eine gute Arbeit bescheinigen. Foto: Markus Engelhardt
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