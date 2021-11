"Mittendrin" geht an den Start

Klaus Grübener und Marion Schmidt-Biber wollen mit "Mittendrin" Angebote für Menschen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren machen und laden alle Interessierten zum Mitplanen ein. Foto: Christian Plaum/eöa

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN - Für den Seniorenkreis zu jung, aber für den Jugendkreis zu alt - für die sogenannten "jungen und jung gebliebenen Erwachsenen" gibt es nicht viele Möglichkeiten, sich unter dem Dach der evangelischen Kirche zusammenzufinden. "Mittendrin" im Leben - das sind Menschen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren. Im evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach wollen sich jetzt Marion Schmidt-Biber und Klaus Grübener dieser Zielgruppe annehmen - und zusammen mit ihr Angebote entwickeln.

Der Startschuss für das neue Projekt "mittendrin" fällt im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung am Sonntag, 14. November, um 16 Uhr in der Freizeit- und Bildungsstätte des Dekanats in Holzhausen/Hünstein.

Anmelden sollten sich Interessierte bis Montag, 8. November, auf mittendrin.dekanat-big.de. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Die "mittendrin"-Angebote sollen gemeindeübergreifend gestaltet und dekanatsweit beworben werden. Neben der Kick-off-Veranstaltung steht auch schon das erste Highlight fest: Für Freitag, 10. Dezember, ist ein Konzert mit Judy Baily in Allendorf/Eder geplant. Karten gibt es unter https://

mittendrin.dekanat-big.de oder im Vorverkauf im Weltladen Gladenbach, bei "Buch und Bild" Biedenkopf, Buchhandlung Jakobi Frankenberg und im Kirchenbüro "Kirche vor Ort" in Battenfeld. Wer Fragen zum Projekt oder Interesse an weiteren Infos hat, kann sich unter marion. schmidt-biber@ekhn.de oder klaus.gruebener@ekhn.de melden.