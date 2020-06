Mornshäuser Jagdgenossen bescheren tollen Ausblick übers Dorf

Die Helfer stellen die neue Liege an der Schutzhütte auf und bescheren Wanderern und Spaziergängern damit einen neuen Anlaufpunkt, um Ruhe und Natur zu genießen. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-MORNSHAUSEN. Unter freiem Himmel die Beine hochlegen und den Blick über die Heimat schweifen lassen - in Mornshausen haben das die Jagdgenossen nun möglich gemacht. Sie haben in der Gemarkung zwei Liegen aufgestellt, wie sie auch von den Premiumwanderwegen entlang des Lahn-Dill-Bergland-Pfades bekannt sind.

"Im vergangenen Jahr haben die Jagdgenossen einen Grenzgang durchgeführt, bei dem auch ein paar Euro hängen geblieben sind", erzählt Ortsvorsteher Friedemann Leinweber. Dieses Geld hat der Ortsbeirat nun dafür verwendet, bei den Lahnwerkstätten in Marburg zwei solcher Wellnessliegen in Auftrag zu geben. "Gerade die vergangenen Wochen während Corona haben gezeigt, dass es sehr viele Bürger raus in die Natur zieht", betont Leinweber.

Wandern liege wieder voll im Trend und dem wolle man mit den beiden Liegen nun gerne entgegenkommen.

Die eine Liege haben die Helfer, die der Ortsbeirat zusammengetrommelt hat, an der Schutzhütte des Heimatvereins aufgestellt - mit direktem Blick auf den Ort. Auch wer nicht gerade gewandert ist, sondern einfach mal ein wenig runterkommen und die Heimat genießen möchte, findet hier einen wunderbar ruhigen Moment, sagt der Ortsvorsteher.

Die zweite Liege haben die Helfer einige hundert Meter weiter in Richtung des Verbindungsweges nach Holzhausen aufgestellt. Von ihrem Standort aus blickt man in das Tal und kann die Natur in vollen Zügen genießen.