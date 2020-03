Musiker planen Oster-"Flashmob"

Was Gottfried Schäfer aus Buchenau schon seit vielen Jahren tut, sollen am Ostersonntag Bläser, Sänger und Instrumentalisten in ganz Deutschland ebenfalls machen. Foto: Sascha Valentin

Marburg-BiedenkopfWie wird Ostern wohl in diesem Jahr gefeiert? Ganz sicher nicht so, wie sonst üblich. Das fängt schon bei den Gottesdiensten an, die voraussichtlich ausfallen werden.

Damit die Osterbotschaft dennoch die Herzen der Menschen erreicht, rufen die Bläser des Posaunenwerks Hannover zu einer besonderen Aktion am Ostersonntag auf: Nach dem Glockenläuten um 10.15 Uhr planen sie einen "Auferstehungsflashmob auf Sicherheitsabstand".

Auch Michael Graser, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Friedensdorf, begrüßt die Aktion und appelliert an die Friedensdorfer, sich ebenfalls daran zu beteiligen - selbstverständlich unter den dann geltenden Vorschriften und mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand: "Ob Sänger, Bläser oder Organisten - alle sollten am Fenster, auf dem Balkon, im Garten, im Wald, auf dem Hof oder der Straße mit ihrem Instrument oder der eigenen Stimme mitmachen", betont er. Auch die Organisten in den Kirchen werden aufgerufen, deren Tore und Fenster weit zu öffnen, damit die Orgeln weithin zu hören sind.

Nachdem die Glocken verklungen sind, sollen alle gemeinsam den Osterchoral "Christ ist erstanden" anstimmen, "auf dass die Osterbotschaft an vielen verschiedenen Orten durch viele verschiedene Menschen doch gefühlt wie ein Chor viele Menschen erreicht", erklärt Graser.

Nach dem gemeinsamen Stück könne dann jeder noch weitere Lieder spielen, damit Ostern in diesem Jahr nicht ungehört verklingt, sondern die Menschen auch trotz der Coronakrise zumindest im Geiste und mit Melodien gemeinsam feiern können.

Fotos und Videos des gemeinsamen Auferstehungsflashmobs sollten anschließend in den Sozialen Netzwerken unter #osternvombalkon gepostet werden.