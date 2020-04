Obere Lahntalbahn wird für B 252-Umgehung um 30 Meter versetzt

Das alte Stellwerk in Sarnau ist nicht mehr nötig und verschwindet im Laufe des Jahres. Archivfoto: Mark Adel

Lahntal (red). Die Arbeiten zur Verlegung der Verlegung der Kurhessenbahn im Zuge der B 252-Bauarbeiten starten am Sonntag, 5. April. In den Osterferien gibt es nur Vorarbeiten, ab dem 4. Juli geht es dann richtig los, teilt die Straßenbaubehörde Hessen Mobil mit.

Im Zuge der Bauarbeiten für die Ortsumgehung von Münchhausen, Wetter und Lahntal (Bundesstraßen 252 und 62) beginnt nun im südlichen Bauabschnitt ein weiterer wichtiger Abschnitt: die Verlegung der Bahnstrecken der Kurhessenbahn bei Lahntal-Sarnau für den Bau zweier neuer Brücken der Umgehungsstraße.

Die Bahnstrecke wird zwischen Sarnau und Niederwetter auf einer Länge von etwa 600 Metern verlegt, um Platz für die neue Ortsumgehung zu schaffen. Rund 30 Meter weiter östlich als bisher wird die Trasse zukünftig verlaufen. Dies erfordert auch Anpassungen an der Bahnstrecke zwischen Sarnau-Bahnhof und Sarnau.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 5./6. April, beginnen Umbauarbeiten an Kabeltrassen und Bahnübergängen, die für den späteren Ausbauzustand erforderlich sind. Dafür müssen die Bahnstrecken zwischen Marburg und Wetter beziehungsweise Marburg und Friedensdorf von Montag, 6. April, bis zum Mittwoch, 8. April, sowie von Dienstag, 14. April, bis zum Samstag, 18. April, gesperrt werden. Auf diesen Abschnitten richtet die Kurhessenbahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Voraussichtlich Anfang Juli - nach heutiger Planung am Samstag, 4. Juli, - wird der Zugverkehr auf beiden Strecken erneut unterbrochen und ein längerer Schienenersatzverkehr eingerichtet. Im Zuge dieser Sperrung werden zunächst das alte Stellwerk in Sarnau zurückgebaut sowie Gleise und Weichen entfernt. Danach werden die neuen Gleisverbindungen hergestellt und an den Bestand angeschlossen. Die verlegten Bahnverbindungen sollen voraussichtlich am 31. Oktober dieses Jahres wieder in Betrieb gehen.

Aber nicht nur in den Gleisbereichen finden Arbeiten statt. Das gesamte Baufeld wird für vorbereitet. So werden der Lahntalradweg umverlegt und die B 62 so verschwenkt, dass anschließend mit den Arbeiten für das neue Kreuzungsbauwerk begonnen werden kann. Für die B 62 wird hierzu eine kleine Umfahrung (ein sogenannter Bypass) gebaut, über die der Verkehr während der weiteren Bauarbeiten fahren kann.

B 62 wird im Oktober

zwei Wochen voll gesperrt

Während der Sperrpause der Bahn kann ab Juli diese Umfahrung fertiggestellt werden. Dafür wird der Verkehr auf der B 62 im Baustellenbereich weitestgehend nicht beeinträchtigt. Voraussichtlich im Herbst wird allerdings eine etwa zweiwöchige Vollsperrung der Bundesstraße 62 zwischen Göttingen und Cölbe erforderlich.

Für den Radverkehr entstehen lediglich kleinere Einschränkungen im Bereich der Baustelle für eine neue Brücke auf Höhe des Sarnauer Klärwerks. Dort wird der Radweg umgeleitet.

Voraussichtlich ab Mitte Oktober kann der Radverkehr über den neu verlegten Weg fahren.

Die Brückenbauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte 2021 an.