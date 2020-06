Ortsbeirat Holzhausen wünscht sich Lösung von VR Bank und Sparkasse

Die VR Bank Lahn-Dill hat angekündigt, die Filiale in Holzhausen mit dem neuen Beratungscenter in Dautphe zusammenzulegen. Der Ortsbeirat möchte aber wenigsten einen Geldautomaten vor Ort behalten. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN. Nachdem die VR Bank Lahn-Dill Mitte Mai angekündigt hat, mehrere Geschäftsstellen - darunter auch die in Holzhausen - schließen zu wollen, hat sich der Ortsbeirat nun mit einem Brief an den Vorstand der Bank gewendet.

Darin weist er darauf hin, dass der Verlust der zweiten Bankfiliale in Holzhausen vor allem zulasten der älteren und weniger mobilen Bürger geht. Betriebswirtschaftlich sei die Entscheidung der VR Bank verständlich und nachvollziehbar, schreibt der Ortsbeirat in seinem Brief.

Allerdings kämen aus der Bevölkerung auch deutliche Bedenken bezüglich der Schließung - vor allem aber, was die langfristige Möglichkeit betrifft, vor Ort Geld abzuheben. Die VR Bank hatte in ihrer Mitteilung darauf hingewiesen, dass der Geldautomat sowie der Kontoauszugsdrucker in der Filiale in Holzhausen noch ein Jahr weiter betrieben werden sollen.

Ortsbeirat hofft

auf weitere Gespräche

"Das halten wir jedoch für nicht ausreichend und nachhaltig", betont der Holzhäuser Ortsbeirat und fordert vom Bankvorstand ein Konzept, wie zumindest der Geldautomat und der Kontoauszugsdrucker-Service langfristig weiter betrieben werden können. Immerhin handele es sich bei Holzhausen um einen der größten Ortsteile der Gemeinde.

Dabei machen die Mitglieder des Ortsbeirats auch einen konkreten Vorschlag: VR Bank und Sparkasse sollten in dieser Sache kooperieren und einen gemeinsamen Service anbieten.

Das würde die Kosten für beide Seiten halbieren. "Wir, der Ortsbeirat Holzhausen, und sie als genossenschaftlich orientierte Volks- und Raiffeisenbank haben gegenüber unserer Bevölkerung, insbesondere den älteren und immobilen Mitbürgern, eine soziale Verpflichtung", betont der Ortsbeirat in dem Brief und wünscht sich weitere Gespräche mit der Bank, um eine gemeinsame Lösung zu finden.