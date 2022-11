Ortsbeirat von Hommertshausen vergibt Ehrenamtspauschale

Jetzt teilen:

- DAUTPHETAL-HOMMERTSHAUSEN. Zu einer besonderen Sitzung hatte der Ortsbeirat des Dautphetaler Ortsteils Hommertshausen eingeladen: Die diesjährige Ehrenamtspauschale wurde übergeben.

Lob für Vereine und eine Einzelperson

Wie in jedem Jahr werden in den Ortschaften jene Bürger mit einer finanziellen Zuwendung bedacht, die sich in besonderer Weise und unentgeltlich für die Gemeinschaft engagieren. In Hommertshausen übergab Ortsvorsteher Michael Schmidt die Pauschale im Gemeindehaus der freien evangelischen Gemeinde.

Insgesamt hatte er 850 Euro zu verteilen. "Bedacht wurden in diesem Jahr der Spiel- und Sportverein, die Burschen- und Mädchenschaft, der Verschönerungsverein, der Ski- und Trimmclub, der Frauenkreis, das Kindergottesdienst-Team sowie Esther Beimborn", berichtet Schmidt.

Er dankte im Namen des Ortsbeirats den Vereinen und Gruppierungen für ihr Engagement, das dem Dorf und dessen Bewohnern zugute komme. "Esther Beimborn kümmert sich seit Jahren um die Blumengestaltung im Kreuzungsbereich Wiesenstraße, Schelde-Lahn-Straße und Silberger Straße", sagt der Ortsvorsteher über die bedachte Einzelperson.

"Die Zusammenkunft in Verbindung mit dem Dank und der Ehrenamtspauschale steht als kleine zusätzliche Aufmerksamkeit für die Tätigkeiten vor Ort", erklärt Michael Schmidt das voraussichtlich letzte Treffen des Ortsbeirats in diesem Jahr.