Mittwoch,
10.06.2020 - 10:40
2 min
Pavillon soll Gemeinschaft in Wolfgruben ankurbeln
Treffpunkte im Ort sind für die Wolfgrubener Fehlanzeige. Ein Pavillon soll nun Abhilfe schaffen. Dafür macht sicht der Ortsbeirat des Dautphetaler Ortsteils stark.
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