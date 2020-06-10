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Mittwoch, 10.06.2020 - 10:40
2 min

Pavillon soll Gemeinschaft in Wolfgruben ankurbeln

Treffpunkte im Ort sind für die Wolfgrubener Fehlanzeige. Ein Pavillon soll nun Abhilfe schaffen. Dafür macht sicht der Ortsbeirat des Dautphetaler Ortsteils stark.

Von Sascha Valentin
Auf der Pflasterfläche in der Mitte des kleinen Parks in Wolfgruben soll der Holzpavillon aufgestellt werden. Von ihm verspricht sich der Ortsbeirat neue Impulse für die Dorfgemeinschaft. Foto: Sascha Valentin

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Dautphetal Ort Hessen Marburg-biedenkopf Dautphetal Wolfgruben Region Ticker Ticker-mh
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