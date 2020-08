"Pferdeführerschein" für acht Rittergut-Schüler

Nicole Stachowitz (links) und Traudel Pawlitz (rechts) gratulieren den erfolgreichen Prüflingen der Reitabzeichen R9 und R10. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-ELMSHAUSEN (sval). 27 Schüler der Reitschule des Ritterguts Elms-hausen haben erfolgreich ihre Prüfungen für die Reitabzeichen abgelegt.

Ziel des einwöchigen Lehrgangs, der den Prüfungen vorausgegangen war, ist es, den angehenden Reitern auf verschiedenen Leistungsstufen den sicheren Umgang mit den Pferden zu vermitteln.

Dazu gehört nicht nur das nötige Reitwissen etwa in der Dressur oder der Bodenarbeit, sondern auch theoretisches Wissen über die Tierhaltung, -fütterung und -pflege. Neben den eigenen Reitschülern nahmen auch in diesem Jahr wieder einige Mitglieder anderer Vereine an den Prüfungen teil, wie Irene Ohm-Winter vom Rittergut sagte. Viele Vereine scheuten nämlich den Aufwand, den ein solcher Abzeichenlehrgang und die abschließende Prüfung mit sich bringen. In Elmshausen wurden dabei die Reitabzeichen in verschiedenen Klassen verliehen.

Den "Pferdeführerschein Umgang" - der ehemalige Basispass - legten acht junge Reiter ab. Über das Reitabzeichen R9, das dem ehemaligen "Kleinen Hufeisen" entspricht, durften sich zwölf Prüflinge freuen. Und das Reitabzeichen R10, das ehemalige "Steckenpferdchen", wurde von sieben Reitschülern abgelegt.

Fit gemacht für die Prüfung hatte die Schüler Reitlehrerin Nicole Stachowitz, Prüfungsrichterin war Traudel Pawlitz.