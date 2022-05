Polizei Biedenkopf schnappt Tankbetrüger in Dautphe

In Dautphe fasst die Polizei einen mutmaßlichen Tankbetrüger kurz nach seiner dritten Tat. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

DAUTPHETAL-DAUTPHE - Die Polizei Biedenkopf hat am Donnerstag, 28. April, gegen 21 Uhr, kurz nach einem gemeldeten Tankbetrug den gesuchten schwarzen VW ohne Kennzeichen gestoppt und den 21-jährigen Fahrer aus dem Hinterland vorübergehend festgenommen. Er steht unter dem dringenden Verdacht, am 13., 18. und 28. April jeweils an der Tankstelle in der Marburger Straße in Dautphe getankt zu haben, ohne den Sprit zu bezahlen. Für seine Taten hatte der Verdächtige jeweils das Kennzeichen von seinem Auto entfernt. Bei seiner Festnahme habe das Kennzeichen auf dem Beifahrersitz gelegen, so die Polizei in einer Meldung. Bei seiner letzten Tat am 28. April versuchte der Tankwart nach Polizeiangaben den Mann noch an der Wegfahrt zu hindern. Bei dem sich dabei entwickelnden Handgemenge habe sich der 21-Jährige durch Schläge und Tritte befreit und sei geflüchtet. Die Flucht währte nur kurz und endete nur wenige Minuten später mit der Festnahme in der Gladenbacher Straße/ Ecke Hainstraße.