Promillefahrt mit "deutlichen Ausreißern"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEIMAR/LOHRA/DAUTPHETAL - Dank einer aufmerksamen Autofahrerin stellte die Polizei in Mornshausen einen silbernen Daimler. Der 52 Jahre alte Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Sein Alkotest zeigte 1,68 Promille.

Die erste Meldung erreichte die Polizei am Dienstag um kurz vor 15 Uhr. Insgesamt ging die Fahrt über die Landstraße 3048 zumindest von Fronhausen nach Oberwalgern durch Lohra, Mornshausen und Gladenbach. In Gladenbach fuhr der Mann dann weiter über die B 453 durch Runzhausen und Mornshausen, bevor die Polizei ihn am Ortsausgang stoppte.

Bei Oberwalgern soll der Daimlerfahrer zu einem Überholmanöver eines Traktors angesetzt haben. Aufgrund von Gegenverkehr bremste der Fahrer wohl stark ab und scherte wieder hinter dem Traktor ein. Hier bittet die Polizei den Traktorfahrer und etwaige Fahrer auf der Gegenfahrbahn, sich zu melden.

Auf der weiteren Strecke geriet der Daimler immer wieder in den Gegenverkehr, fuhr mit deutlichen Ausreißern nach links und rechts in Schlangenlinien, und holperte zumindest in Mornshausen und Gladenbach über einen Bordstein.

Die Polizei sucht Zeugen der Fahrweise und bittet zudem die Autofahrer, die durch die auffällige Fahrweise selbst zu Fahrmanövern gezwungen waren, sich zu melden. Telefon: 0 64 21-40 60.