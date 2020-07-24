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Freitag, 24.07.2020 - 13:08
1 min

Rasenbestattungen auf Friedensdorfer Friedhof gewünscht

Der Ortsbeirat in Friedensdorf setzt sich für eine neue Form der Grabgestaltung ein: Künftig sollen auch Rasenbestattungen möglich sein.

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Einige Gräber auf dem Friedensdorfer Friedhof, die älter als 40 Jahre sind, sollen in Absprache mit den Angehörigen Platz machen für die neuen Rasengräber. Foto: Sascha Valentin

Einige Gräber auf dem Friedensdorfer Friedhof, die älter als 40 Jahre sind, sollen in Absprache mit den Angehörigen Platz machen für die neuen Rasengräber. Foto: Sascha Valentin

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