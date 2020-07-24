Freitag,
24.07.2020 - 13:08
1 min
Rasenbestattungen auf Friedensdorfer Friedhof gewünscht
Der Ortsbeirat in Friedensdorf setzt sich für eine neue Form der Grabgestaltung ein: Künftig sollen auch Rasenbestattungen möglich sein.
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
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