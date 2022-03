Roth Industries hilft in der Ukraine

Mitarbeitende des Roth-Familienunternehmens haben Lebensmittelpakete für die Ukraine gepackt. Die Logistikabteilung verlädt sie für die Lieferung an eine Hilfsorganisation. Foto: Roth Industries

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Dank aktiver Mitwirkung seiner Beschäftigten hat Roth Industries in Dautphetal eine große Hilfsaktion für die Ukraine auf die Beine gestellt. Einige Hundert Lebensmittelpakete gingen jetzt mit einem Roth-Lkw auf die Reise zu einer Hilfsorganisation.

Das Roth-Familienunternehmen hatte die Mitarbeiter seiner deutschen Niederlassungen dazu aufgerufen, Lebensmittel zu spenden. "Die Lieferung mit Lebensmittelpaketen geht zunächst an ein Lager in Deutschland. Dort warten uns persönlich bekannte Hilfsorganisationen. Sie bringen die Pakete sicher mit allen notwendigen Dokumenten in verschiedene vom Krieg betroffene Städte und Dörfer in der Ukraine und verteilen sie an die notleidende Bevölkerung", berichtet Matthias Donges, Chief Executive Officer der Roth Industries in Dautphetal. Christin Roth-Jäger, geschäftsführende Gesellschafterin, erklärt im Namen der Unternehmerfamilie: "Wir sind überwältigt von der großen Solidarität und Hilfsbereitschaft unserer Beschäftigten. Die große Zahl an Lebensmittelpaketen ist beeindruckend, jedes davon hilft einer Familie für einige Tage weiter und spendet zudem vielleicht ein wenig Trost über die Grenzen hinweg." Die Logistikabteilung am Hauptsitz des Unternehmens in Buchenau koordinierte den Eingang der Spendenpakete und verlud sie auf den Roth-Lkw zur Weiterreise.

"Neben Lebensmitteln warten die Hilfsorganisationen in der Ukraine auf medizinische Versorgung. Hier möchten wir auch gerne helfen und haben einen größeren Geldbetrag für die Beschaffung medizinischer Produkte zur Verfügung gestellt", erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Claus-Hinrich Roth. Darüber hinaus ließ Roth sich über das regionale Netzwerk "#WirtschaftHilft" von der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill als Arbeitgeber für Arbeits- und Praktikumsplätze listen. Über diese Plattform können Neuankömmlinge zügig Arbeit finden.

Zudem möchte Roth bei Bedarf die Einrichtung von Unterkünften mit eigenen Produkten unterstützen.