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Sonntag, 05.07.2020 - 18:00
3 min

Saniertes Waldschwimmbad Holzhausen startet im Testbetrieb

Im größten Freibad des Landkreises, dem Waldschwimmbad Holzhausen, startet am Mittwoch, 15. Juli, die Badesaison - zunächst nur für Mitglieder und mit Einschränkungen.

Von Sascha Valentin
In den nächsten Tagen muss der neue Saugroboter nur noch den Beckenboden reinigen, dann ist das frisch sanierte Waldschwimmbad bereit für den Start der Badesaison am 15. Juli. Foto: Sascha Valentin

In den nächsten Tagen muss der neue Saugroboter nur noch den Beckenboden reinigen, dann ist das frisch sanierte Waldschwimmbad bereit für den Start der Badesaison am 15. Juli. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
In den nächsten Tagen muss der neue Saugroboter nur noch den Beckenboden reinigen, dann ist das frisch sanierte Waldschwimmbad bereit für den Start der Badesaison am 15. Juli. Foto: Sascha Valentin

In den nächsten Tagen muss der neue Saugroboter nur noch den Beckenboden reinigen, dann ist das frisch sanierte Waldschwimmbad bereit für den Start der Badesaison am 15. Juli. Foto: Sascha Valentin

Bei der Sanierung wurde unter anderem die komplette Verrohrung erneuert. Durch die alten Rohre war es immer wieder zu erheblichen Wasserverlusten gekommen. Foto: Sascha Valentin

Bei der Sanierung wurde unter anderem die komplette Verrohrung erneuert. Durch die alten Rohre war es immer wieder zu erheblichen Wasserverlusten gekommen. Foto: Sascha Valentin

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