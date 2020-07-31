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Freitag, 31.07.2020 - 19:00
2 min

Sanierung des Hallenbads in Buchenau wird teurer

Vom Land Hessen gibt es 61 000 Euro für die Sanierung des Buchenauer Hallenbads. Allerdings wurden während der Arbeiten weitere Schäden entdeckt.

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Am Kinderbecken ist noch einiges zu tun: Karl-Heinz Grebe, Vorsitzender des Hallenbadvereins Buchenau, inspiziert die Baustelle. Foto: Markus Engelhardt

Am Kinderbecken ist noch einiges zu tun: Karl-Heinz Grebe, Vorsitzender des Hallenbadvereins Buchenau, inspiziert die Baustelle. Foto: Markus Engelhardt

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Fotos
Am Kinderbecken ist noch einiges zu tun: Karl-Heinz Grebe, Vorsitzender des Hallenbadvereins Buchenau, inspiziert die Baustelle. Foto: Markus Engelhardt

Am Kinderbecken ist noch einiges zu tun: Karl-Heinz Grebe, Vorsitzender des Hallenbadvereins Buchenau, inspiziert die Baustelle. Foto: Markus Engelhardt

Karl-Heinz Grebe (v.l.), Andreas Feußner, Stefan Heck, Marian Zachow und Bernd Schmidt zeigen stolz den symbolischen Scheck. Der Rettungsring hat keine symbolische Bedeutung. Foto: Engelhardt

Karl-Heinz Grebe (v.l.), Andreas Feußner, Stefan Heck, Marian Zachow und Bernd Schmidt zeigen stolz den symbolischen Scheck. Der Rettungsring hat keine symbolische Bedeutung. Foto: Engelhardt

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