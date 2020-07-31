Freitag,
31.07.2020 - 19:00
2 min
Sanierung des Hallenbads in Buchenau wird teurer
Vom Land Hessen gibt es 61 000 Euro für die Sanierung des Buchenauer Hallenbads. Allerdings wurden während der Arbeiten weitere Schäden entdeckt.
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
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