Schlaggemeinschaft Kaßner ist dreifacher Meister

Die erfolgreichen Meister der Reisevereinigung Lahntal (v.l.): Manfred Arnold, Klaus Krämer, Ursula Funke, Kai Grimm, Norbert Wagner, Andreas Schmitt, Frank Kaßner, Hartmut Will und Steffen Kaßner. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-FRIEDENSDORF - Die Brieftauben-Reisevereinigung Lahntal hat die erfolgreichen Meister des zurückliegenden Zuchtjahres geehrt. Als Abräumer entpuppte sich dabei die Schlaggemeinschaft Frank und Steffen Kaßner aus Buchenau.

Vater und Sohn stellen nicht nur den besten Altvogel des Jahres, sondern heimsten insgesamt auch drei erste Preise ein: Als Alttier-, Männchen- und Weitstreckenmeister. Auf zwei erste Preise bringt es die Schlaggemeinschaft Schmitt und Hof. Sie stellt den Jährigen- und den Jungtiermeister.

Das beste Weibchen des vergangenen Zuchtjahres haben Kai und Manfred Grimm in ihrem Schlag.

Zum Kurzstreckenmeister wurde die Schlaggemeinschaft Koch und Wagner gekürt. Sie stellt zudem das beste jährige Weibchen. Der Reisevereinigung Lahntal gehören die Zuchtvereine Biedenkopf, Buchenau, Friedensdorf, Gladenbach, Holzhausen, Kombach, Treisbach und Warzenbach an. Deren gemeinsame Einsatzstelle befindet sich in Friedensdorf, von wo ab dem Frühjahr bis zum Herbst jede Woche die Tauben an die verschiedenen Auflassorte gefahren werden.

Die Distanzen, die die Tauben dabei zurücklegen müssen, steigern sich von Woche zu Woche: Zu Beginn der Reisesaison sind es 165 Kilometer, am Ende stolze 605 bei den Alttauben.

Tauben fliegen von

Wien bis ins Hinterland

Der am weitesten entfernte Startort war in diesem Jahr Wien. Bei den kommenden Meisterschaften könnte zu den bekannten Wertungskategorien noch eine weitere hinzukommen. Wie Steffen Kaßner in der Ehrungsveranstaltung anregte, solle der Vorstand um Vorsitzenden Karl-Heinz Wagner einmal über Teamwertung nachdenken.