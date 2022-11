Schutzhütte Herzhausen wird auf Vordermann gebracht

Staatsminister Axel Wintermeyer (4.v.r.) und CDU-Landtagsabgeordneter Horst Falk (2.v.r.) überreichen die Förderung im Rahmen des Programmes "Starkes Dorf" an die Mitglieder des Schutzhüttenvereins Herzhausen. (© Sascha Valentin)

DAUTPHETAL-HERZHAUSEN - Der Chef der hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), hat dem Schutzhüttenverein Herzhausen einen Förderbescheid über 5000 Euro überreicht.

Mit dem Geld aus dem Programm "Starkes Dorf - wir machen mit!" soll das bürgerschaftliche Engagement des Vereins unterstützt werden. Ganz konkret geht es darum, das Innenleben der Schutzhütte wieder auf Vordermann zu bringen.

Vor fast 50 Jahren erbaut, habe nämlich zwischenzeitlich der Zahn der Zeit an der Einrichtung genagt, sagte Jonas Jaschek, Vorsitzender des Vereins, beim Besuch des Staatsministers. Wände und Kamin wurden bereits gestrichen und der Boden erneuert, berichtete er. "Nun wollen wir auch noch die Tische und Stühle austauschen, um die Hütte für die Nutzer weiter attraktiv zu halten", betonte Jaschek.

Im ländlichen Raum erfüllten Orte wie die Schutzhütte eine wichtige Funktion, stellte Wintermeyer fest. "Sie sind ein Kommunikationspunkt für die Menschen im Ort und auch darüber hinaus." Und diese Kommunikation, respektive die Gemeinschaft auf den Dörfern, gelte es zu stärken.

Das sei auch der Ansatzpunkt des Förderprogramms "Starkes Dorf", erklärte Wintermeyer. Wenn man über Hessen rede, kommen den meisten Menschen als Erstes das Rhein-Main-Gebiet und die Ballungszentren in den Sinn. "Aber 50 Prozent der Hessen leben im ländlichen Raum, der sogar rund 80 Prozent der Fläche unseres Landes ausmacht", betonte der Staatsminister. Das Bestreben der Landesregierung sei es, gleichwertige Lebensbedingungen für die Menschen auf dem Land zu schaffen.

Vereine, Verbände, Initiativen können Anträge stellen

Aus diesem Grund wurden allein in diesem Jahr bereits 124 ähnliche Aktivitäten wie die des Schutzhüttenvereins mit einem Gesamtvolumen von rund einer halben Million Euro gefördert. "Sie alle haben ein Ziel", so Wintermeyer: "Treffpunkte zu schaffen, an denen Menschen gerne zusammenkommen."

Anträge dazu können von Vereinen, Verbänden und sonstigen Initiativen gestellt werden, nicht jedoch von Ortsbeiräten und Einzelpersonen.