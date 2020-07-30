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Donnerstag, 30.07.2020 - 16:30
3 min

Schwerer Stein ist Bombensplitter

Vom Spielen auf der Wacholderheide in Dautphe bringen zwei Mädchen ein Fundstück mit nach Hause. Der "schwere Stein" stellt sich als Überrest von einem Bombenangriff auf Dautphe heraus.

Von Sascha Valentin
Von dem rund 600 Meter entfernten Fundort aus zeigt Thomas Platt auf die Martinskirche und ein davor stehendes Haus. Dort hat sich damals die Schneiderei Bernhardt befunden, die am 16. März 1945 bombardiert wurde. Foto: Sascha Valentin

Von dem rund 600 Meter entfernten Fundort aus zeigt Thomas Platt auf die Martinskirche und ein davor stehendes Haus. Dort hat sich damals die Schneiderei Bernhardt befunden, die am 16. März 1945 bombardiert wurde. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Von dem rund 600 Meter entfernten Fundort aus zeigt Thomas Platt auf die Martinskirche und ein davor stehendes Haus. Dort hat sich damals die Schneiderei Bernhardt befunden, die am 16. März 1945 bombardiert wurde. Foto: Sascha Valentin

Von dem rund 600 Meter entfernten Fundort aus zeigt Thomas Platt auf die Martinskirche und ein davor stehendes Haus. Dort hat sich damals die Schneiderei Bernhardt befunden, die am 16. März 1945 bombardiert wurde. Foto: Sascha Valentin

Die kleinen Kräterchen auf der Oberfläche des Metalls, die als Ziehstruktur bezeichnet werden, sind typische Anzeichen für einen Bombensplitter. Foto: Sascha Valentin

Die kleinen Kräterchen auf der Oberfläche des Metalls, die als Ziehstruktur bezeichnet werden, sind typische Anzeichen für einen Bombensplitter. Foto: Sascha Valentin

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