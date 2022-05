Ski-Club Dautphe startet wieder durch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-DAUTPHE - Der Ski-Club 1981 Dautphe hat sich zur Jahreshauptversammlung getroffen und einen neuen Vorstand gewählt: Erster Vorsitzender des Vereins ist Jörg Seibel.

Zweite Vorsitzende ist Marita Lamm-Schumacher, Nils Klingelhöfer und Nicolai Schmidt sind Beisitzer. Kassierer ist Andreas Kornja, sein Stellvertreter Jens Klingelhöfer und Hans-Jürgen Simon ist Schriftführer.

Nachdem Corona den Verein in den vergangenen beiden Jahren ausgebremst hatte, hat er sich nun für das kommende Geschäftsjahr wieder einiges vorgenommen. Seit Ende März trifft sich wieder die Mountainbikegruppe, und zwar jeden Mittwoch um 17.30 Uhr am Parkplatz des BGH Dautphe. Unternommen werden je nach Wetterlage Radtouren von etwa zwei Stunden.

Am 18. Juni gibt es ein Backhausfest am Backhaus Dautphe. Damit wird das 2021 ausgefallene Jubiläums-Backhausfest zu 40 Jahren Ski-Club 1981 Dautphe nachgeholt. Mit dabei sind die Hinkelbächer Musikanten, es gibt Auftritte von Tanz und Theater Dautphe sowie Gesangsbeiträge des Frauenchors Dautphe und des MGV Dautphe. Ende Juni soll es noch eine Familienradtour geben.

Nächster Ski-Urlaub

ist schon in Planung

Für den 15. und 16. Oktober ist eine Zweitageswanderung von Battenberg nach Neuludwigsdorf und am nächsten Tag weiter zur Jausenstation Wallachei bei Elsoff geplant.

Vom 2. bis 8. Januar 2023 geht es in den Skiurlaub nach Tirol. Und im Winter 2022 ist wieder ein Winterzauber am Staubecken in Dautphe geplant.

Vergangene Ski-Club-Aktivitäten sind unter anderem die Renovierung des Backhauses und der Bau einer Backhaustoilette. Es wurde ein neuer Anhänger für die Ski-Club-Hütte gebaut.

Es gab Wanderungen, Mountainbike-Theorieabende, Anfang 2020 einen Ski-Urlaub in Zell am See mit 42 Teilnehmern, Brotbacken des Backteams im Backhaus Dautphe, eine Zweitageswanderung zum Alpenhaus und Anfang 2022 dann auch wieder einen Ski-Urlaub mit 25 Teilnehmern.

Die Tanz- und Theatergruppe hatte nach ihrem großen Erfolg mit dem Stück "I will follow him" 2018 und 2019 eigentlich ein Stück zum Thema Künstliche Intelligenz mit dem Arbeitstitel "Singularity" erarbeiten wollen. Doch Corona bremste auch hier aus: Nach dem ersten Schock kam die Idee, ein virtuelles Tanzprojekt zu entwickeln. Thema war die Corona-Pandemie. In virtuellen Kleingruppen wurden Choreografien zum Thema entwickelt und gefilmt.

Tanz- und Theatergruppe

erstellt ein Video

In einem aufwendigen Verfahren wurden diese 50 einzelnen Videos zusammengesetzt. Das Projekt ist noch in Arbeit, berichtete Trainerin Conny Dönges bei dem Treffen. Marlene Weigel hat zu diesem Projekt einen Poetry Slam geschrieben, der noch mit in dieses Video eingebaut werden soll.

Lange Zeit war Training nur unter freiem Himmel und online möglich. Dennoch erarbeitete die Gruppe Tänzerinnen ein Tanz-Video zum Pandemiegeschehen in der Carlshütte in Buchenau, das nun auf Youtube zu sehen ist.

Aktuell plant die Gruppe Auftritte bei der vom Landkreis initiierten Kunstausstellung "Zeit#Zeichen" in Friedensdorf und beim Jubiläumsfest des Ski-Clubs im Juni.

Nach Möglichkeit sollen in diesem Jahr auch die Proben für das Theaterstück "Mord im Orientexpress" beginnen.