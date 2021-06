Starkregen sorgt für Überflutungen in Dautphetal

Unwetterschäden auf der Straße bei Dautphetal. Am Freitag hatte Starkregen hier Überschwemmungen verursacht. Foto: Jörg Fritsch

DAUTPHETAL - Schwere Gewitter sind am Freitag und in der Nacht zu Samstag über Hessen niedergegangen. In Dautphetal sorgte Starkregen laut Informationen des Gemeindebrandinspektors Marco Werner vor allem in den Ortsteilen Allendorf und Herzhausen für große Schäden. Stark betroffen war etwa das Gelände des Freibads in Herzhausen.

"Wir mussten in den beiden Ortsteilen am Freitag zwischen 15 und 20.15 Uhr zu knapp 30 Einsätzen ausrücken", erläuterte Werner. Allein in Allendorf wurde die Feuerwehr 18 bis 20 Mal alarmiert. Hinzu kommen zehn weitere Einsätze in Herzhausen, die 105 Feuerwehrleute der sieben Ortsteilfeuerwehren am Freitag zu bewältigen hatten. Vor allem mit Wasser vollgelaufene Keller und überflutete Straßen hielten die Retter in Atem.

"Die Straße zwischen der Carlshütte und Allendorf war einige Zeit nicht mehr passierbar. Und auch die Straße zwischen Friedensdorf und Damshausen musste zeitweise gesperrt werden, weil Wassermassen aus dem Wald die Fahrbahn überflutet haben", berichtete der Gemeindebrandinspektor. Mittlerweile seien aber alle Straßen wieder frei.

Unklar ob Freibad Herzhausen öffnen kann

Ob die Schäden im Freibad Herzhausen ebenso schnell beseitigt werden können, wie die auf den Straßen, ist aktuell noch unklar. Das Bad sollte eigentlich demnächst nach langer Corona-Pause wieder öffnen. Informationen des Radiosenders FFH zufolge habe der Starkregen jedoch das Wasser im Becken verschmutzt und auch Schäden im Maschinenraum angerichtet. "Die DLRG-Ortsgruppe und einige ehrenamtliche Helfer haben am Freitag direkt mit den Aufräumarbeiten begonnen und da schon wirklich Großartiges vollbracht", sagte Marco Werner. Nun muss geschaut werden, wie groß der entstandene Schaden im Schwimmbad ist.

Wieder Unwetter in Sicht

Nach den heftigen Unwettern zum Ausklang der Woche sind in Hessen erneut schwere Gewitter in Sicht. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach ziehen im Verlauf des Samstags Schauer und Gewitter auf, die gebietsweise wieder unwetterartig ausfallen können mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.