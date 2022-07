Straße zwischen Holzhausen und Amelose gesperrt

Ab Montag, 18. Juli, ist die K 74 zwischen Holzhausen und der Amelose gesperrt. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN - Ab der kommenden Woche erneuert der Kreis unter der Bauleitung von Hessen Mobil die Fahrbahn der Kreisstraße 74 zwischen Holzhausen und der Amelose. Die Sanierung erfolgt in zwei Abschnitten und unter Vollsperrung der K 74. Diese gilt ab Montag, 18. Juli, bis voraussichtlich Ende September.

Während des ersten Bauabschnitts zwischen dem Ortsausgang Holzhausen und der Einfahrt zur Spedition kann diese von der Bundesstraße 453 aus angefahren werden.

Umleitung

über B 453

Während des zweiten, nur rund 130 Meter langen Abschnitts, von der Spedition bis kurz vor der Brücke über den Kaltenbach, erfolgt die Zufahrt zur Spedition aus Richtung Holzhausen über den dann bereits fertiggestellten ersten Bauabschnitt. Umgeleitet wird der Verkehr zwischen Holzhausen und der Amelose über die parallel zur K 74 verlaufende Bundesstraße 453.

Für Anlieger ist die Zufahrt bis zum jeweiligen Baustellenbereich möglich. Die Kosten in Höhe von etwa 835 000 Euro trägt der Kreis, wobei das Land die Maßnahme mit rund 575 000 Euro fördert.

Die Vollsperrung bringt auch Fahrplananpassungen für die Buslinien MR-40, MR-41, MR-53, MR-57 und MR-58 mit sich. Während der Baumaßnahme wird Holzhausen durch eine Stichfahrt über die K 74 aus südlicher Richtung angefahren - die Busse wenden in Holzhausen auf dem Festplatz. Daher wird auf der Linie MR-40 in beiden Fahrtrichtungen sowie auf einigen Fahrten der Linien MR-41 und MR-53 die Bedienungsreihenfolge von Holzhausen und Herzhausen umgekehrt. In Holzhausen wird dafür auf allen Linien für das erforderliche Wenden vor der Bedienung der Haltestelle "Talstraße", der Festplatz genutzt. Die Linien MR-57 und MR-58 sind durch zwei kleine Anpassungen betroffen: Fahrt 011 der Linie MR-57 startet drei Minuten später. Fahrt 003 der Linie MR-58 startet fünf Minuten später. Auf den Linien MR-40, MR-41 und MR-53 ändern sich ebenfalls Abfahrtszeiten. Wegen längerer Fahrtzeiten starten viele Abfahrten früher.