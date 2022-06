Tag der Ausbildung bei Roth

Am 24. Juni veranstaltet das Familienunternehmen Roth in Buchenau einen "Tag der Ausbildung". Foto: Roth Industries

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Roth Industries lädt für Freitag, 24. Juni, lädt zum "Tag der Ausbildung" in das Manfred Roth Atrium in Buchenau ein. Von 16 bis 19 Uhr öffnet das Unternehmen seine Türen für eine Info-Veranstaltung über sein Ausbildungskonzept.

Schüler, Eltern, Lehrer und weitere Ausbildungsinteressierte sind willkommen. Die Gäste können an einer Betriebsbesichtigung teilnehmen. Willkommen sind alle, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium interessieren, gleich ob Berufsanfänger oder Quereinsteiger. Personalverantwortliche, Ausbilder und Auszubildende klären Fragen rund um die Ausbildung und das Berufsleben. Bewerbungsunterlagen können gleich mitgebracht werden.

Für den Einstieg in diesem Sommer gibt es noch freie Ausbildungsplätze in den Berufen Verfahrensmechaniker und Elektroniker. Für 2023 sind in allen Berufsgruppen noch Ausbildungsplätze zu vergeben.

Fotos Am 24. Juni veranstaltet das Familienunternehmen Roth in Buchenau einen "Tag der Ausbildung". Foto: Roth Industries Am 24. Juni veranstaltet das Familienunternehmen Roth in Buchenau einen "Tag der Ausbildung". Foto: Roth Industries 2

Die im Sommer dieses Jahres startenden Azubis und ihre Eltern lädt das Familienunternehmen zum Kennenlerntermin am Samstag, 25. Juni, nach Buchenau ein. Ein Frühstück in lockerer Atmosphäre erlaubt, den Ausbildungsbetrieb besser kennenzulernen. Personalleiter und verantwortliche Ausbilder stellen sich vor und stehen für Gespräche zur Verfügung.