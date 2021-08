Tickets für "Beatles"-Show in Dautphe zu gewinnen

Wir verlosen zwei Mal zwei Tickets für das Gastspiel der "Peteles". Wer gewinnen will, schreibt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Verlosung Beatles" an unsere Mail-Adresse lokalredaktion-hinterland@vrm.de. Einsendeschluss für die Verlosung ist Sonntag, 29. August. Bitte Namen, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen.

Die beiden Gewinner werden benachrichtigt, die Karten an der Abendkasse hinterlegtSie sollten also am Abend des Konzerts also bitte den Personalausweis bereithalten - und natürlich an die geschilderten Hygienevorgaben denken.