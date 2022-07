Verschönerungsverein: Willi Krämer gibt den Vorsitz ab

Der Vorstand des Verschönerungsvereins Hommertshausen. Foto: Verschönerungsverein Hommertshausen

DAUTPHETAL-HOMMERTSHAUSEN - Zum ersten Mal seit 2019 ist der Verschönerungsverein Hommertshausen zur Jahreshauptversammlung zusammengekommen. Die Pandemie hatte das in den vergangenen beiden Jahren verhindert. Die Mitglieder wählten einen neuen Vorstand, der Vorsitzende Willi Krämer schied aus seinem Amt.

Andreas Krämer bedankte sich bei Willi Krämer, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als langjähriger Vorsitzender und Hüttenwart zur Verfügung gestellt hatte.

Neue Vorsitzende ist Beate Eissing, ihr Stellvertreter bleibt Andreas Krämer. Kassenwartinnen sind Beate Eissing und Carmen Bamberger, Schriftführer Uwe Becker, Beisitzer sind Gundi Freitag, Horst Rother, Jochen Schöbel, Adam Reis und Arno Werner. Neuer Hüttenwart ist Herbert Rein. Die Kassenprüferinnen sind Anna-Lena Wege und Monja Daniel.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Gudrun Groos, Walter Umsonst und Kurt Werner.

Vorstandsmitglied Beate Eissing berichtete, dass die Ruhebänke in der Gemarkung von Mitgliedern des Vereins gewartet werden. Demnächst wird der Verein auch noch andere Projekte starten. Unter anderem soll die Wasserzuleitung zum Invalidenbrunnen wieder instandgesetzt werden. Außerdem soll der Lunapark in der Dorfmitte aufgewertet werden. Im Bereich der Schutzhütte müssen einige Maßnahmen wie die Dachsanierung vorgenommen werden, auch an der Außenanlage muss gearbeitet werden.

Der Verein wird seine jährliche traditionelle Bratpartie nicht mehr an Himmelfahrt, sondern an Fronleichnam unternehmen. Der Grund hierfür ist, dass es keine Doppelbelegung des Himmelfahrtstages mehr geben soll.

2024 steht das 75-jährige Vereinsjubiläum an. Da aber 2025 das 700-jährige Dorfjubiläum gefeiert werden soll, wird der Verein sein Jubiläum nur in einem kleinen Rahmen feiern.

Eissing konnte in ihrer Funktion als Kassenwartin auch noch auf einen soliden Kassenstand verweisen.