Vom Lehrer zum Landtagsabgeordneten: Urplötzlich ein neuer Beruf

Horst Falk kam am 15. Mai 1970 in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg zur Welt. Bereits ein Jahr nach seiner Geburt zog die Familie, sein Vater war angehender Verwaltungsinspektor, nach Marburg zurück. Über eine Zwischenstation in Wetter fanden die Falks im Dautphetaler Ortsteil Holzhausen ihre neue Heimat.

Er besuchte die Lahntalschule in Biedenkopf, studierte Physik und arbeitete nach seiner Promotion fünf Jahre in der Wirtschaft, bevor er als Quereinsteiger seit 2007 am Gymnasium Philippinum in Marburg Physik und Mathematik lehrte. Zudem ist er für das Staatliche Schulamt als Fachberater für Medienbildung tätig.

Seit 1993 ist er CDU-Gemeindevertreter in Dautphetal, führt seit 13 Jahren die Fraktion an. In den Kreistag entsandten ihn die Wähler im Jahr 2016; zwei Jahre später übernahm er das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin in Holzhausen. Dort ist er Zugführer der Feuerwehr.