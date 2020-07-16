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Donnerstag, 16.07.2020 - 17:00
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"Waldschwimmbad Holzhausen ist Botschafter des Landkreises"

Seit Mittwoch kann man wieder im Waldschwimmbad in Holzhausen seine Runden drehen: Nach über neunmonatiger Sanierungszeit hat das größte Freibad des Landkreises seine Pforten wieder geöffnet.

Von Sascha Valentin
Trotz fehlender Sonne sind bei der Saisoneröffnung schon einige Schwimmer im sanierten Becken des Waldschwimmbads in Holzhausen unterwegs. Für eine Woche dürfen nur 200 Badegäste gleichzeitig auf das Gelände. Foto: Sascha Valentin

Trotz fehlender Sonne sind bei der Saisoneröffnung schon einige Schwimmer im sanierten Becken des Waldschwimmbads in Holzhausen unterwegs. Für eine Woche dürfen nur 200 Badegäste gleichzeitig auf das Gelände. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Trotz fehlender Sonne sind bei der Saisoneröffnung schon einige Schwimmer im sanierten Becken des Waldschwimmbads in Holzhausen unterwegs. Für eine Woche dürfen nur 200 Badegäste gleichzeitig auf das Gelände. Foto: Sascha Valentin

Trotz fehlender Sonne sind bei der Saisoneröffnung schon einige Schwimmer im sanierten Becken des Waldschwimmbads in Holzhausen unterwegs. Für eine Woche dürfen nur 200 Badegäste gleichzeitig auf das Gelände. Foto: Sascha Valentin

Landrätin Kirsten Fründt (v.r.) überreicht den Förderbescheid über 283 000 Euro für die Sanierung des Waldschwimmbads an Klaus Bösser und Bürgermeister Bernd Schmidt. Foto: Sascha Valentin

Landrätin Kirsten Fründt (v.r.) überreicht den Förderbescheid über 283 000 Euro für die Sanierung des Waldschwimmbads an Klaus Bösser und Bürgermeister Bernd Schmidt. Foto: Sascha Valentin

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