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Sonntag, 21.06.2020 - 15:50
4 min

Wanderweg garantiert Weit- und Tiefblick

Ferien zu Fuß: "Die Aussichtsreiche" führt auf etwa 14 Kilometern rund um Silberg. D 6-Schilder weisen den Weg. Es gibt auch eine kürzere Tour.

Von Sascha Valentin
Beim Abstieg zu "Kapps Höhle" ist ein wenig Vorsicht geboten. Seile helfen hier, den nötigen Halt zu finden. Foto: Sascha Valentin

Beim Abstieg zu "Kapps Höhle" ist ein wenig Vorsicht geboten. Seile helfen hier, den nötigen Halt zu finden. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Beim Abstieg zu "Kapps Höhle" ist ein wenig Vorsicht geboten. Seile helfen hier, den nötigen Halt zu finden. Foto: Sascha Valentin

Beim Abstieg zu "Kapps Höhle" ist ein wenig Vorsicht geboten. Seile helfen hier, den nötigen Halt zu finden. Foto: Sascha Valentin

Auf den ersten zwei Kilometern verläuft der D6 weitgehend über geteerte und geschotterte Wege und ist auch bei Wanderern mit Pferd beliebt .Foto: Sascha Valentin

Auf den ersten zwei Kilometern verläuft der D6 weitgehend über geteerte und geschotterte Wege und ist auch bei Wanderern mit Pferd beliebt .Foto: Sascha Valentin

Auf der zweiten Hälfte der Wanderung finden sich am Weißenberg mehrere Felsformationen als alte Zeugen aus der Eiszeit. Foto: Sascha Valentin

Auf der zweiten Hälfte der Wanderung finden sich am Weißenberg mehrere Felsformationen als alte Zeugen aus der Eiszeit. Foto: Sascha Valentin

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Dautphetal Ort Hessen Marburg-biedenkopf Dautphetal Silberg Region Ticker Ticker-mh dossier-115
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