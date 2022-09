Wasser marsch!

Die erste Übung der Kinderfeuerwehr fand am Gerätehaus in Dautphe statt. Foto: Feuerwehr Dautphetal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-DAUTPHE - Nach zweijähriger Pause durch coronabedingte Einschränkungen ist die Kinderfeuerwehr Dautphetal wieder gestartet. Zum Auftakt konnte das Betreuerteam um Marc Debus, Kim Schneider und Andreas Winkler insgesamt zwei Mädchen und sechs Jungen begrüßen.

Die erste Übung für den Feuerwehrnachwuchs fand am Feuerwehrgerätehaus in Dautphe statt, wo die Kinder mit dem Thema "Wasserspiele" eine Menge Spaß erleben konnten. Durch ein neues Konzept für die Kinderfeuerwehr werden sich die Brandschützer in Zukunft nicht mehr auf einen Ortsteil beschränken, sondern man wird in allen Ortsteilen der Gemeinde Dautphetal präsent sein.

Dementsprechend findet die nächste Übung am Mittwoch, 21. September, auch in Hommertshausen statt. Los geht's um 16 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr ist kostenlos.

Fotos Die erste Übung der Kinderfeuerwehr fand am Gerätehaus in Dautphe statt. Foto: Feuerwehr Dautphetal Die erste Übung der Kinderfeuerwehr fand am Gerätehaus in Dautphe statt. Foto: Feuerwehr Dautphetal Am Dautpher Gerätehaus treffen sich die Kinder zu "Wasserspielen". Am 21. September macht die Kinderfeuerwehr in Hommertshausen Station. Foto: Feuerwehr Dautphetal Die erste Übung der Kinderfeuerwehr fand am Gerätehaus in Dautphe statt. Foto: Feuerwehr Dautphetal 4

Weitere Infos zu den Terminen und Treffpunkten finden Interessierte auf www.

feuerwehr-dautphetal.de.