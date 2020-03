3 min

Wegen Corona: Kein WerkArt-Markt in der Carlshütte

Am alten Industriegebäude an der Lahn bleibt es in diesem Jahr wegen der Corona-Krise sehr still. Durch frühzeitige Absage konnten die Veranstalter einem hohen Kostenrisiko entgehen. Einige der 40 Aussteller bleiben aber auf ihren schönen Produkten sitzen.

Von Klaus P. Andrießen Redakteur Gladenbach