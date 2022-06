Wettbewerb zugunsten der Dautpher Martinskirche

Die Kirchturmspitze der Martinskirche in Dautphe wird erneuert. Durch einen Kunst- und Literaturwettbewerb für Kinder und Jugendliche sollen weitere Spenden gesammelt werden. Archivfoto: Markus Engelhardt

DAUTPHETAL-DAUTPHE - Die Turmspitze der Martinskirche in Dautphe wird gerade saniert. Für die Finanzierung des Eigenanteils von fast 100 000 Euro hat die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde um Spenden gebeten und auch schon fast 60 000 Euro erhalten. Nun sind auch Kinder und Jugendliche gefragt, einen Beitrag zur Erhaltung des Gebäudes zu leisten. Dazu veranstaltet die Kirchengemeinde einen Wettbewerb.

Die Kids und Teens können etwas Literarisches einreichen: eine Kurzgeschichte, ein Gedicht, einen Slam. Oder sie können malen, zeichnen, basteln, löten, schnitzen. Es kann historisch sein oder futuristisch. Alles ist möglich. Die Kunstwerke werden versteigert. Der Erlös ist für den Erhalt der Kirche bestimmt. Einsendeschluss ist am 14. Juni 2022. Die Ausstellung wird dann vom 3. bis 20. Juli in der Martinskirche Dautphe zu sehen sein, jeweils von 14 bis 19 Uhr. Alle Besucher haben die Möglichkeit, Sympathiepunkte zu vergeben beziehungsweise Gebote abzugeben. Eine Jury wird die Kunstwerke bewerten. Im Rahmen einer Finissage findet die Preisverleihung am Mittwoch, 20. Juli, um 18 Uhr statt und die Kunstwerke werden versteigert.