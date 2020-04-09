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Donnerstag, 09.04.2020 - 14:00
2 min

Zuviel Landverbrauch auf dem Hilsberg?

Die Nachbilanzierung des Landverbrauchs auf dem Hilsberg steht weiterhin aus. Nicht nur die Gegner der Windkraftanlagen warten auf das Ergebnis.

Von Gianfranco Fain
Die Nachbilanzierung des Landverbrauchs auf dem Hilsberg steht weiterhin aus. Nicht nur die Gegner der Windkraftanlagen warten auf das Ergebnis. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Die Nachbilanzierung des Landverbrauchs auf dem Hilsberg steht weiterhin aus. Nicht nur die Gegner der Windkraftanlagen warten auf das Ergebnis. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

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Dautphetal Ort Hessen Marburg-biedenkopf Dautphetal Dautphetal-holzhausen Region Ticker Ticker-mh Bad-endbach
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