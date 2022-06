13 Mitglieder des Jahrgangs 1955 feiern in Weidenhausen

Diese Männer und Frauen des Jahrgangs 1955 feiern mit Pfarrer Axel Henß (l.) in Weidenhausen mit zweijähriger Verspätung ihre goldene Konfirmation. Foto: Doris Becker

GLADENBACH-WEIDENHAUSEN - Nachdem coronabedingt die goldene Konfirmation des Jahrgangs 1955 in den beiden vergangenen Jahren ausfallen musste, wurde sie nun in feierlicher Atmosphäre nachgeholt. Im Gottesdienst in Weidenhausen sprach Pfarrer Axel Henß 13 Konfirmationsjubilaren den Segen als Wegbegleiter zu. Dabei wurde auch der vier bereits verstorbenen Mitkonfirmanden gedacht.

Die Goldkonfirmanden waren: Reinhold Becker, Hartmut Heck, Siegrun Kraft, Werner Nitz, Doris Schweizer, Bruno Ortmüller, Adelheid Stroh, Birgit Dierks, Christa Kutscher, Walter Schneider, Erika Zimmermann, Heidrun Goerss und Doris Becker.

Der Predigt von Pfarrer Henß lag der Bibeltext Römer 8, 26-30 "Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind" zugrunde. Zudem gab es einen kurzen Rückblick auf die Konfirmandenzeit und die abschließende Konfirmation am 22. März 1970 mit Pfarrer Weferling.