130 Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Der Gewerbeverein Gladenbach stellt klar, dass die Demonstration keine von ihm organisierte Veranstaltung ist. "Wie Ihr vielleicht schon gehört habt, soll es am Samstag auf dem Marktplatz zu einer Versammlung von Corona-Verordnungs-Gegnern kommen", heißt es in einem Schreiben des Vorstands an die Mitglieder. "Das ist keine Veranstaltung des Gewerbevereins, obwohl sich wohl offensichtlich einige Mitglieder mit der Organisation der Versammlung befassen." Und weiter: "Wir sind der Meinung, eine Versammlung von vielen Menschen ist nicht gerade hilfreich bei der Bekämpfung der Pandemie. Natürlich wollen wir alle die Geschäfte endlich wieder öffnen, doch können uns unbedachte Schritte wieder weit zurückwerfen."

Der Gewerbeverein sei allerdings der Ansicht, "dass es an der Zeit ist, unsere politischen Vertreter für die schwierigen Umstände, mit denen wir in der Pandemie tagtäglich umgehen müssen, zu sensibilisieren". Daher verschickt der Vorstand einen Musterbrief, der von möglichst vielen Mitgliedern an den Bundestagsabgeordneten Sören Bartol und die Landtagsabgeordnete Angelika Löber (beide SPD) gesendet werden solle.

Darin heißt es: "Unsere Angestellten und wir fürchten um unsere Existenz. Der bereits über ein halbes Jahr andauernde Lockdown und die fortdauernde Schließung unsere Geschäfte zwingen uns in die Knie." Und: "Die Lockdown-Maßnahmen treffen den Einzelhandel besonders stark, obwohl das Robert-Koch-Institut die Ansteckungsgefahr im Handel ausdrücklich als ,niedrig' beurteilt. Wir setzen die Hygienevorschriften in unseren Geschäften vorbildlich um. Doch trotzdem sind wir die Leidtragenden und müssen für das Fehlverhalten anderer in der Pandemie einstehen."