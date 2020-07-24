Freitag, 24.07.2020 - 10:00
3 min
430 000 Euro fließen in Kunstrasenplatz in Erdhausen
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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SO KAM DER VEREIN ZU SEINEM NAMEN
Der SV "Kickers" Erdhausen blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte. Karl Werner hatte 1921 die Idee, mit Gleichgesinnten den Sportverein zu gründen. Bei der Namenssuche half Werners Schwiegervater Ludwig Evelbauer mit. Er brachte in den Wintermonaten Wollware nach Offenbach. Sein Quartier bezog er im Vereinslokal von Kickers Offenbach. Deshalb laufen die Erdhäuser Fußballer unter dem Namen "Kickers" auf. Ihre Vereinsfarben sind ebenfalls Rot-Weiß.
Die ersten Heimspiele trug der Klub nahe der Kuhrtsmühle aus. Später zogen die Fußballer von den Wiesen an der Salzböde hinauf zum Hasengarten.
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