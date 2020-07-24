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Freitag, 24.07.2020 - 10:00
3 min

430 000 Euro fließen in Kunstrasenplatz in Erdhausen

Der SV Kickers Erdhausen hat Großes vor: Zum 100. Vereinsgeburtstag im kommenden Jahr soll der Kunstrasenplatz fertig sein. Die Förderbescheide von Land, Kreis und Stadt haben die Fußballer nun in der Tasche.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Der Sportverein "Kickers" Erdhausen baut für die Jugend und seine Zukunft: Die Fußballer haben für ihr Projekt "Kunstrasenrasenplatz" eine Spendentafel für Freunde und Förderer gestartet. Foto: SV Kickers Erdhausen

Der Sportverein "Kickers" Erdhausen baut für die Jugend und seine Zukunft: Die Fußballer haben für ihr Projekt "Kunstrasenrasenplatz" eine Spendentafel für Freunde und Förderer gestartet. Foto: SV Kickers Erdhausen

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Fotos
Der Sportverein "Kickers" Erdhausen baut für die Jugend und seine Zukunft: Die Fußballer haben für ihr Projekt "Kunstrasenrasenplatz" eine Spendentafel für Freunde und Förderer gestartet. Foto: SV Kickers Erdhausen

Der Sportverein "Kickers" Erdhausen baut für die Jugend und seine Zukunft: Die Fußballer haben für ihr Projekt "Kunstrasenrasenplatz" eine Spendentafel für Freunde und Förderer gestartet. Foto: SV Kickers Erdhausen

Viel Erfolg beim Bau des Kunstrasenplatzes: Staatssekretär Stefan Heck übergibt Katrin Happel den Bescheid für die Landesförderung in Höhe von 84 000 Euro. Foto: Michael Tietz

Viel Erfolg beim Bau des Kunstrasenplatzes: Staatssekretär Stefan Heck übergibt Katrin Happel den Bescheid für die Landesförderung in Höhe von 84 000 Euro. Foto: Michael Tietz

Gut gelaunt an seinem Geburtstag: Bürgermeister Peter Kremer bringt den Scheck für die erste Rate des städtischen Zuschusses und einen neuen Ball mit. Foto: Michael Tietz

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Die Zusage für die Sportförderung des Kreises und ein Jahrbuch übergibt Landrätin Kirsten Fründt an Katrin Happel vom SV Kickers Erdhausen. Foto: Michael Tietz

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SO KAM DER VEREIN ZU SEINEM NAMEN

Der SV "Kickers" Erdhausen blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte. Karl Werner hatte 1921 die Idee, mit Gleichgesinnten den Sportverein zu gründen. Bei der Namenssuche half Werners Schwiegervater Ludwig Evelbauer mit. Er brachte in den Wintermonaten Wollware nach Offenbach. Sein Quartier bezog er im Vereinslokal von Kickers Offenbach. Deshalb laufen die Erdhäuser Fußballer unter dem Namen "Kickers" auf. Ihre Vereinsfarben sind ebenfalls Rot-Weiß.

Die ersten Heimspiele trug der Klub nahe der Kuhrtsmühle aus. Später zogen die Fußballer von den Wiesen an der Salzböde hinauf zum Hasengarten.

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Erdhausen
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