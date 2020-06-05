Lokales

Gladenbach

mehr aus Gladenbach
plus
Freitag, 05.06.2020 - 18:30
4 min

Abwasserverband will alten Kanal in Weidenhausen nicht sanieren

Nicht gut zu sprechen sind einige Grundstücksbesitzer aus Weidenhausen auf den Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke. Denn der möchte einen alten Abwasserkanal nicht sanieren.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Die alte Abwasserleitung verläuft über sieben private Grundstücke im Ost-West-Ring und geht über diese kleine städtische Parzelle dann hinunter zur Bergstraße in den "offiziellen" Kanal des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke. Foto: Michael Tietz

Die alte Abwasserleitung verläuft über sieben private Grundstücke im Ost-West-Ring und geht über diese kleine städtische Parzelle dann hinunter zur Bergstraße in den "offiziellen" Kanal des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke. Foto: Michael Tietz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2kuMTIhLzSwnP1KMJyxMJ5bLKImMJ4hCP9vCvOSnJ4tAmNtFzSbpzHtLJk0MKVtF2ShLJjtp29lM3DtnJ4tI2IcMTIhnTS1p2IhVToQiUVtj4ElM2IlYvORnJImMKVtqzIloZBxqJM0VZB8LzIlVUcynT4tpUWcqzS0MFOUpaIhMUA0j7kwn2HtqJ5xVT3QiUAmqTHtp2ShnJIlqPO3MKWxMJ4hVREcMFOAnKE0MJkbMKAmnKAwnTIhVRSvq2Smp2Ilq2Iln2HtoTIbozIhVTEuplOuLzIlVTSvYvORMKVtIzIlLzShMPOvMJuuqKO0MKDfVTIlVUAynFOaLKVtozywnUDtEJyaMJ50j7kgMKVtMTIlVRkynKE1ozphVREyp2uuoTVtp29foTIhVTEcMFOOozkcMJqypvOhqJ4tMfB8pvO2nJIfVRqyoTDtnJulMFOVj6E1p2IlVTShVTShMTIlMFOOLaqup3AypzguofBxoTHtLJ5mL2ufnJKQa2IhYvORLJqyM2IhVUqynUWyovOmnJAbVTEcMFOvMKElo2MzMJ5yovOPj7klM2IlYt==
ZGx1ZPO1ozDtnJ4tMTIhVRMioTqynzSbpzIhVTIhqUA0LJ5xMJ4tMTyyVSqinT5bj6E1p2IlVTygVR9mqP1KMKA0YIWcozphVRyhVTEcMKAyoFOnqJqyVTkcMpBsVTEcMFOxLJ1uoUZtp2IfLaA0p3GQcT5xnJqyVRqyoJIcozEyVSqynJEyozuuqKAyovOynJ5yovOYLJ5uoPOypaWcL2u0MJ4hVRShM2ImL2ufo3AmMJ4tp2yhMPOxnJHtMKWmqTIhVUAcMJWyovOUpaIhMUA0j7kwn2HtLKIzVTEypvOfnJ5eMJ4tH3ElLpBsMJ5mMJy0MF4tETSmVSWinUVtqzIloZBxqJM0VTE1pzAbVTEcMFObnJ50MKVtMTIhVRqyLfBxqJEyovOfnJIaMJ5xMJ4tE8BxpaEyovO1ozDtM2IbqPOxLJ5hVZB8LzIlVTElMJxtq2IcqTIlMFOjpzy2LKEyVSOupacyoTkyovObnJ51oaEypvO6qKVtDzIlM3A0pzUQa2HtnJ4tMJyhMFOapfB2j59ypzHtH2SgoJIfoTIcqUIhMl4=
DzScVRWuM2qypzSlLzIcqTIhVPW0LKIwnUDvVTEypvOYLJ5uoPOjoZB2qUcfnJAbVTS1Mt==
ET9lqPNvqTS1L2u0MFVtMTIlVRguozSfVTygVR5iqzIgLzIlVQVjZGxtLzIcVRWuM2qypzSlLzIcqTIhVTyhVTIcozIgVRqupaEyovOjoZB2qUcfnJAbVTS1MvNgVUIhMPOaMKWcMKDtnJ4tMTIhVRMin3ImVTEyplOnq2Iwn3MypzWuozEyplOAnKE0MJkbMKAmnKAwnTHtDJW3LKAmMKW3MKWeMFNbJx1OXF4tVxEcMKAyVRkynKE1ozptnKA0VUIhplO6MJywnT5ypzymL2ttLzIeLJ5hqPjtp2yyVTWyMzyhMTI0VUAcL2ttLJWypvOhnJAbqPOcoFOOozkuM2I2MKWgj7MaMJ4tMTImVScADF4tH2yyVUA0MJkfqPOmo21cqPOynJ5yVUOlnKMuqTHtFTS1p2Shp2AboUImp2kynKE1ozptMTSlVvjtMKWeoZBxpaEyVRAioaA0LJ56MFOTo2Ilp3Eypvjtp3EyoTk2MKW0pzI0MJ5xMFOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypzyhVTEyplOnGHRfVUsQcTulMJ5xVTIcozIlVRShoTyyM2IlqzIlp2SgoJk1ozptnJ4tE2kuMTIhLzSwnP4=
Fotos
Die alte Abwasserleitung verläuft über sieben private Grundstücke im Ost-West-Ring und geht über diese kleine städtische Parzelle dann hinunter zur Bergstraße in den "offiziellen" Kanal des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke. Foto: Michael Tietz

Die alte Abwasserleitung verläuft über sieben private Grundstücke im Ost-West-Ring und geht über diese kleine städtische Parzelle dann hinunter zur Bergstraße in den "offiziellen" Kanal des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke. Foto: Michael Tietz

Der Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke fordert diese Hausbesitzer im Ost-West-Ring dazu auf, auf eigene Kosten neue Kanalanschlüsse in ihrer Straße zu schaffen. Foto: Michael Tietz

Der Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke fordert diese Hausbesitzer im Ost-West-Ring dazu auf, auf eigene Kosten neue Kanalanschlüsse in ihrer Straße zu schaffen. Foto: Michael Tietz

2
ETIlVRSvq2Smp2IlqzIlLzShMPOzpzSaqTHtLzIcoFOUpaIhMTW1L2uuoKDtozSwnP4tET9lqPOypzquLvOynJ5yVSOlj7kzqJ5aYPOxLKAmVTgynJ5yVRkynKE1ozqmpzIwnUEyVUc1M3Ihp3EyovOxMKVtH3EuMUDtE2kuMTIhLzSwnPOvMKccMJu1ozqmq2Icp2HtMTIgVScADFOuoUZtHzIwnUEmozSwnTMioTqypvOcovOxMJ4tE3W1ozEvj7kwnTIlovOxMKVtpUWcqzS0MJ4tE3W1ozEmqZB8L2gmpTSlrzIfoTIhVTIcozqyqUWuM2IhVUAcozDhVPWRnJHtDJW3LKAmMKWfMJy0qJ5aVTWyMzyhMTI0VUAcL2ttMTIgraIzo2kaMFOhnJAbqPOcoFOnqKA0j6EhMTyan2IcqUAvMKWynJAbVUIhMPOxMKVtIJ50MKWbLJk0qJ5ap3OzoTywnUDtMTImVScADFVfVUAiVRMiMKWmqTIlYt==
ETyyplO0MJyfqTHtMTIlVSMypzWuozDtMTIhVTWyqUWiMzMyozIhVRShoTyyM2IlovOuqKZtMTIgVR9mqP1KMKA0YIWcozptqJ5xVTEypvOPMKWap3ElLpBsMFOOozMuozptGJScVUAwnUWcMaEfnJAbVT1cqP4tFJ4tMTIgVRWlnJIzVUMypaqynKA0VTEypvOnGHRtMTSlLKIzYPOxLKAmVTIlVTgynJ5yVR3QgzqfnJAbn2IcqPOzj7klVTIcozHtj5kvMKWhLJugMFO1ozDtH2ShnJIlqJ5aVTEyplOYLJ5uoUZtp2yynUDtYFO3MJyfVTyboFOxLJoQiUVtMTyyVRkynKE1ozqmpzIwnUEyVTMynTkyovO1ozDtMTIlVRguozSfVUEynJk3MJymMFQQiTWypzWuqKDtnKA0YvORnJHtDJW3LKAmMKW3MKWeMFOyoKOzMJufMJ4tMTImnTSfLvOxMJ4tE3W1ozEmqZB8L2gmLzImnKE6MKWhYPOcnUWyVSOupacyoTkyovOuovOxMJ4tVz9zMzy6nJIfoTIhVvOnGHRgF2ShLJjtnJ0tG3A0YIqyp3DgHzyhMlOuoac1p2AboTyyj59yov4tETS6qFOgj7kmp3EyovOxnJHtDJ5fnJIaMKVtMfB8pvO2nJIfVRqyoTDtHUIgpTIhVP0tp28tM2IhLJ5hqTHtFTIvMJShoTSaMJ4tYFOynJ5vLKIyovOfLKAmMJ4h
VxEcMFOUMJ1ynJ5xMFOKMJyxMJ5bLKImMJ4tnTS0VTImVTEuoJSfplO2MKWmj6E1oKDfVTEcMFOZMJy0qJ5ap3WyL2u0MFOcoFOUpaIhMTW1L2ttMJyhqUWuM2IhVUc1VTkup3Ayov4tETSmVTguoz4tMT9wnPObMKI0MFOhnJAbqPO6qJ0tGzSwnUEynJjtMJyhnJqypvOOozkcMJqypvOxMKZtG3A0YIqyp3DgHzyhM3Ztp2IcovVfVTWyqT9hqTHtGz9lLzIlqPOKqJ5xMKWfnJAbVUMiovOxMKVtE2IgMJyhofB8qUccM2IhVRWuqJqyoz9mp2Ihp2AbLJM0VRWcMJEyozgipTLtq8BxnUWyozDtMTIlVSMypaAuoJ1fqJ5aYvOJo24tMJyhMJ0tMJyhMzSwnTIhVRShp2AboUImplOuovOynJ5yVTShMTIlMFOOLaqup3AypzkynKE1ozptn8B2oz5yVTucMKVtozywnUDtMTyyVSWyMTHtp2Icov4tGTS1qPOKqJ5xMKWfnJAbVUWyL2uhMKDtLJkfMJyhVTEcMFOPLKIaMJ5ip3AyoaAwnTSzqPOxLJoQiUVtoJy0VTIcozIgVUAyL2ump3EyoTkcM2IhVRWyqUWuMlOzj7klVTybpzHtLzIcMTIhVRwQcUImMKVhVREcMFOuozEypzIhVRqlqJ5xp3GQiTAep2Wyp2y0rzIlVTqynTIhVUMiovOYo3A0MJ4traqcp2AbMJ4tZGNtZQNjVUIhMPNlZPNjZQNtEKIlolOjpz8tHTSlrzIfoTHtLKImYvORMJ5hVT5yLzIhVTEyoFOSnJ5vLKHtMJyhMKVtHUIgpTHtq8BxpzIhVTS1L2ttLzS1oTywnTHtIzIlj6EhMTIlqJ5aMJ4tLJ4tFTS1plO1ozDtE3W1ozEmqZB8L2ftMKWzo3WxMKWfnJAbYt==
VxEcMFOZMJy0qJ5aVTymqPN3ZPOXLJulMFOcovOPMKElnJIvYvOKnKVtDJ53o2uhMKVtnTSvMJ4tMfB8pvOxnJHtDJ5mL2ufj7kmp2HtE2IfMPOcovOxnJHtFTShMPOaMJ5ioJ1yovjtqJ5xVUqcpvO6LJufMJ4tLKIwnPOdMJEyplOXLJulVTEcMFOUMJYQiTulMJ4tLJ4tMTIhVScADFVfVTIln2mQcUW0MFOXMJ5mVSIlLzShYvOOqKZtH2ywnUDtMTImVSqynJEyozwQcUImMKWmVTuuqPOxMKVtJx1OVTEuoJy0VUAynUVtq29boPOynJ5yVSIhqTIlnTSfqUIhM3AjMzkcL2u0VToQiUVtMTyyVTWyp3EynTIhMTHtDJ5fLJqyYvORLKZtp2yynUDtLKIwnPOmMJyhVR5uL2uvLKVtFfB2pzptHaIjpTIlqPOmombtVyqcpvObLJWyovOPMKA0LJ5xp3AwnUI0rvjtMTImnTSfLvOgj7kmp3EyVTEypvOnGHRtMTyyp2HtGTIcqUIhMlOmLJ5cMKWyov4v
GTS1qPOQo25mqTShrzHtEz9ypaA0MKVtq2Icp3DtMTIlVTSfqTHtF2ShLJjtMJyhMJ4tVaAynUVtp2AboTIwnUEyovOvLKIfnJAbMJ4tJaImqTShMPVtLKIzYvORnJImVUAynFOvMJxtMJyhMKVtF2SgMKWuLzIzLJulqJ5aVTEyplOFo2ulplOzMKA0M2ImqTIfoUDtq29lMTIhYvOOqJLtGzSwnTMlLJqyVTIcozImVRShoTyyM2IlplOgqKAmqTHtJx1OYH1cqTSlLzIcqTIlVR1upzAiVSA0MJy0rvOuoTkypzEcozqmVTIcozqyp3EynTIhYPOxLKAmVTEcMFOZMJy0qJ5aVT5iL2ttozywnUDtn29gpTkyqUDtj7kvMKWjpfB8MaDtq3IlMTHtqJ5xVTImVUAioJy0VTgynJ4tM2IhLKIyplOGL2uuMTIhp2WcoTDtM2yvqP4tEJyhMFOgj7MaoTywnTHtH2ShnJIlqJ5aVTEyplOFo2ulplOcoFOWozkcozIlqzIlMzSbpzIhVP0tLJkmolOinT5yVTqlj7oQa2IlMFOOqJMvpaIwnTSlLzIcqTIhVP0tq29foUEyVSA0MJy0rvOxMKAbLJkvVT5cL2u0VTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVTS1p3AwnTkcMpBsMJ4h
VxEcMFOyoaEmL2uynJEyozEyVRMlLJqyVTEuMfB8pvO3j6ElMGbtH2yhMPO3MJy0MKWbnJ4tLJkfMFOOozkcMJqypvOaMKqcoTk0YPOxnJImMFOZMJy0qJ5aVTS1MvOcnUWyoFOUpaIhMUA0j7kwnlO6qFOun3cypUEcMKWyovO1ozDtMTIgVScADFOynJ5yVRqlqJ5xMTyyoaA0LzSln2IcqPOxLJoQiUVtMJyhraIlj6E1oJIhClVfVTIln2mQcUW0MFOQo25mqTShrzHtEz9ypaA0MKVhVR5uL2ttDKImn3IhMaDtMTIlVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMTIhVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlnJ4tnTS0VTIcozHtEzSgnJkcMFOvMKWynKEmVPWaLJ56VTgfLKVtM2ImLJq0VvjtMTSmplOmnJHtM2IaMJ4tMJyhVUAioTAbMKZtGTIcqUIhM3AlMJAbqPOcp3Dh
VxEcMKZtMJ50p3OlnJAbqPOhnJAbqPOxMKVtI2SbpzuynKDvYPOlMJSanJIlqTHtMTyyVTShM2ImpUWiL2uyozHtEzSgnJkcMFOuqKZtMTIlVRWypzqmqUWuj59yYvOWoFOUMJqyoaEynJj6VPWKnKVtopB2L2u0MJ4tozywnUDfVTEup3ZtMTyyVRShoTyyM2IlVTucMKVtqzyyoPOUMJkxVUcunTkyovOgj7kmp2IhYvORMKVtJx1OVUqcoTjtp2ywnPOuqKZtMTIlVSMypzShqUqipaE1ozptp3EynTkyovVfVUAiVTEcMFOKMJyxMJ5bj6E1p2IlYvORnJImVTWlLJAbqTHtMTyyVRMuoJyfnJHtLKIwnPOvMJxtMTIlVRSvp3EcoJ11ozptq8BxnUWyozDtMTIlVRShoTyyM2IlqzIlp2SgoJk1ozptraIgVRS1p2ElqJAeYvOOoTkyVRShq2ImMJ5xMJ4tp3OlLJAbMJ4tp2ywnPOxLJoQiUVtLKImYPOxLKAmVUAcMFOxMJ0tJx1OVTS1MvOcnUWyovOUpaIhMUA0j7kwn2IhVTEuplOZMJy0qJ5ap3WyL2u0VTIcoaYQcUIgMJ4tq29foTIhYt==
DJ53o2uhMKVtnT9zMzIhVTS1MvOIoaEypaA0j7k0raIhMlOxMKVtH3EuMUD=
VxEypvOnGHRtnTS0VUAynJ5yVRuuqKAuqJMaLJWyovOhnJAbqPOaMJ1uL2u0YPOypvOmMKE6qPO1oaZtMJyhMzSwnPO2o3Vtqz9foTIhMTI0MFOHLKEmLJAbMJ4vYPOepzy0nKAcMKW0MFOBo3WvMKW0VSq1ozEypzkcL2thVRqlqJ5xoTIaMJ5xMFOTpzSaMJ4tp2IcMJ4tqz9hVSMypzWuozEmp2IcqTHtj7kvMKWbLKIjqPOhnJAbqPOaMJgfj6ElqPO3o3WxMJ4hVSqyMTIlVTEuplOPLKIfLKA0MJ52MKW6MJywnT5cplOxMKZtF3WynKAyplOho2AbVTEcMFQQaTWypzquLzI2MKW0pfBxM2HtMfB8pvOxnJHtDJW3LKAmMKWfMJy0qJ5aMJ4traqcp2AbMJ4tMTIlVSA0LJE0VUIhMPOxMJ0tJx1OVUAcozDtLzymnTIlVZB8LzIlpUYQiTM0VUqipzEyov4=
VxEcMFOGqTSxqPOmo2kfqTHtp2ywnPOxLJoQiUVtp3EupzftoJSwnTIhYPOxLKAmVTEcMKAypvOznJ5uoaccMJkfMFOGL2uuMTIhVUMiovOxMJ4tDJ5fnJIaMKWhVTSvM2I3MJ5xMKDtq2ylMPO1ozDtoJShVUc1VTIcozIlVTIcoaMypz5ynT1fnJAbMJ4tGZB2p3IhMlOeo21gqPVfVTSjpTIfoTyypaEyVSq1ozEypzkcL2thVREuplOnnJIfVUAioTk0MFOmMJyhBvOTj7klVTEyovOnGHRtq2ylMPOynJ5yVRqlqJ5xMTyyoaA0LzSln2IcqPOcovOxMJ4tE3W1ozEvj7kwnTIlovOynJ5aMKElLJqyovjtMTIlVSMypzWuozDtj7kvMKWhnJ1gqPOxMJ4tF2ShLJjtqJ5xVUAuozyypaDtMTyyp2IhVTygVRyhoTyhMKW2MKWzLJulMJ4h
VxywnPOeLJ5hVT1cL2ttM2IlozHtMTSzj7klVTIcoaAyqUcyovjtLJWypvOcL2ttn2ShovOxMJ0tJx1OVT5cL2u0plO2o3WmL2ulMJyvMJ4vYPObnJIfqPOmnJAbVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVSOyqTIlVRglMJ1ypvNbpTSlqTIcoT9mXFOgnKDtJaImLJqyovO6qKYQiTAeYvOSpvObLJWyVUAwnTkcMpBsoTywnPOhqKVtMJyhMFOGqTygoJHtnJ0tIz9lp3EuozDtMTImVSc3MJAeqzIlLzShMTImYt==
JzIcqT5unPOmo2kfVTImVTIcozHtq2IcqTIlMFOWozMiqzIlLJ5mqTSfqUIhMlOzj7klVTEcMFOOozkcMJqypvOaMJWyov4tETShovO3nJkfVTEcMFOnGHRgE2ImL2wQcTM0p2oQiTulqJ5aVTEcMFOSpzqyLz5cp3AyVTybpzIlVTWcp2uypvOzMJufMJ5xMJ4tIJ50MKWmqJAbqJ5aMJ4traIlVRSeqTIhoTSaMFO1ozDtraIgVSc1p3EuozDtMTImVRguozSfplO2o3WmqTIfoTIhYt==
Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Gladenbach-weidenhausen Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben